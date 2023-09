Sarah Lamp a atteint les étoiles lorsqu’il s’est agi de poursuivre son rêve, et sa dernière réalisation s’est avérée hors de ce monde.

La vétéran de l’US Air Force (USAF), physicienne et fière fan de « Star Trek », est présentée comme Miss septembre 2024 dans le dernier Pin-Ups pour les vétérans calendrier.

L’organisation à but non lucratif primée, fondée en 2006 par Gina Elise, résidente de Californie, collecte des fonds pour soutenir les troupes hospitalisées et déployées. Elle produit des calendriers explosifs inspirés de la Seconde Guerre mondiale, présentant des anciens combattants comme modèles.

« C’était un sentiment immédiat d’accueil et de camaraderie de la part de toutes ces femmes qui ont également servi », a déclaré la mère de quatre enfants à Fox News Digital. « Vous êtes capable d’expérimenter et de pratiquer une manière différente de servir. »

Lamp espère que ses photos inspireront d’autres personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale. Elle a déclaré que s’exprimer lui permet de mettre en lumière un sujet que beaucoup ont honte de discuter ouvertement.

« Je souffre d’anxiété et de dépression, donc faire ce calendrier était absolument terrifiant pour moi », a admis le résident de l’Iowa. « Mais aussi, en même temps… le but de ce calendrier est bien plus grand que moi. Et j’espère qu’il me survivra dans le fait que nous continuerons à soutenir nos vétérans une fois que je serai dans le calendrier. »

Lamp a déclaré qu’en grandissant, elle avait été inspirée par l’amour de son père pour l’armée. Le patriarche portait souvent une veste vert armée délavée, enfilait des paires de bottes de combat noires et des jeeps militaires restaurées.

« Il est né avec les pieds plats et une très mauvaise vue, donc il n’avait aucun moyen de réussir dans l’armée », a expliqué le joueur de 40 ans. « Il a cependant continué à aimer l’armée toute sa vie, même s’il ne pouvait pas servir. … Et il aimait aussi regarder des films militaires. Je sais que c’était le rêve de mon père de servir. »

Lamp a déclaré que son père veillait à ce qu’elle ait une « dose quotidienne de » Star Trek « » et se rappelait toujours à quel point il était fier de l’Amérique.

« Il avait une imagination débordante et il sentait qu’il y avait quelque chose de plus grand, quelque chose dont vous pourriez faire partie, pour aller hardiment là où personne n’est allé auparavant », a-t-elle ri. « J’avais l’impression que je pouvais faire de cela une réalité. »

Le frère de Lamp est devenu pilote de chasse F-16. Lamp s’est enrôlée dans l’USAF en 2003. Son père est décédé avant de pouvoir la voir servir.

« Le cancer, c’est nul », dit-elle.

Selon Lamp, les nombreuses femmes qu’elle a vues rejoindre l’USAF l’ont inspirée à s’enrôler. Elle est devenue opérateur de satellite au sein du 3e Escadron d’opérations spatiales à la base aérienne de Schriever (maintenant Space Force Base). Par la suite, elle a obtenu une bourse pour terminer son baccalauréat en physique à l’Université de l’État de Washington en 2009 et a ensuite été nommée sous-lieutenant.

Par la suite, elle a été stationnée à la base aérienne de Kirtland au Nouveau-Mexique, puis à la base aérienne Wright-Patterson dans l’Ohio, de 2012 à 2014. Elle a obtenu sa maîtrise en physique appliquée, avec une spécialisation en optique.

Après l’Ohio, Lamp était en poste à Los Angeles. Elle a été déployée en Afghanistan en 2016 à Kaboul en tant qu’agente contractante de l’OTAN. En 2017, elle fait partie de la Direction de la Supériorité Spatiale avant de quitter le service en 2018.

« [Being deployed in Afghanistan] « C’était un déplacement », a-t-elle réfléchi. « C’était surnaturel. Cela m’a fait perdre du temps. J’étais à l’autre bout du monde… et je n’avais jamais été déployé auparavant. Et dans un endroit à Kaboul, au Camp Resolute Support… ils avaient ces murs très hauts pour vous protéger de toute sorte de menace extérieure, c’est compréhensible. Mais c’était toujours une zone de guerre. Même s’il s’agissait d’une mission de soutien, il y avait quand même des attaques, qu’il s’agisse de… des gens qui tiraient sur le PTDS. [persistent threat detection system] ou essayer de jeter des mortiers par-dessus le mur.

« C’était toujours menaçant », a-t-elle poursuivi. « Mais je pense que ce qui m’a le plus marqué, c’est le sort du peuple afghan. J’en ai eu un dur rappel lorsque le retrait a eu lieu… [in] Afghanistan. Toutes les difficultés, le simple fait de vivre l’horrible réalité là-bas, nous frappent à nouveau. »

Lorsque Lamp est revenue à la vie civile, elle a été confrontée à la dépression et à l’anxiété et a eu du mal à trouver sa place dans le monde.

« Les militaires sont une grande famille », a-t-elle expliqué. « C’est un énorme réseau de soutien où vous vivez tous des expériences similaires et servez le même objectif. Et puis, lorsque vous êtes libéré dans le monde civil, vous êtes seul. Vous êtes seul pour le redéfinir. C’est comme une seconde vie. »

Lamp a déclaré qu’elle était encore en service lorsqu’elle a rencontré Elise par l’intermédiaire d’un ami commun et collègue mannequin.

Elise a lancé Pin-Ups for Vets en 2006 après avoir lu des articles de presse sur les programmes de soins de santé sous-financés destinés aux anciens combattants. Elle a été horrifiée par les histoires d’anciens combattants qui avaient apparemment été oubliés par leurs proches et ne recevaient jamais de visiteurs. Et il y avait ceux qui souffraient de blessures subies en Irak.

Elise, dont le défunt grand-père a servi dans l’armée pendant quatre ans pendant la Seconde Guerre mondiale, voulait faire une différence.

Depuis son lancement, Pin-Ups for Vets a fait don de plus de 100 000 $ pour aider les hôpitaux à acheter de nouveaux équipements de réadaptation et à fournir une aide financière pour l’expansion des programmes de soins de santé pour les anciens combattants à travers le pays. C’est au milieu d’une tournée d’anciens combattants et d’hôpitaux militaires dans 50 États.

Au plus fort de la pandémie, Pin-Ups for Vets a expédié des colis de soins remplis de cadeaux de remerciement aux anciens combattants hospitalisés. L’organisation continue d’envoyer des colis de soins destinés à remonter le moral des troupes américaines déployées dans le monde entier. À ce jour, Elise et son équipe ont rendu visite à plus de 16 000 anciens combattants malades ou blessés à leur chevet dans 79 hôpitaux différents répartis dans 32 États.

« Une chose que Gina m’a dit et que j’ai aimée, c’est l’analogie selon laquelle ils sont comme la fée marraine du VA », a déclaré Lamp.

Le calendrier 2024 est la 18e édition de l’organisation à but non lucratif et présente 13 femmes vétérans se faisant passer pour des bombes classiques des années 40, dont Lamp.

« Cela m’a époustouflé », a déclaré Lamp lorsqu’elle a vu ses clichés grésillants pour la première fois. « Je pense que cela m’a donné un peu de confiance en sachant que je pouvais faire face à ma peur [about posing] et conquérir. »

Même si cela faisait du bien de se faire belle, Lamp a déclaré qu’aider d’autres anciens combattants qui luttent peut-être en silence lui a donné du pouvoir.

« Je pense qu’il est vraiment important pour nous de continuer à essayer de soutenir les États-Unis de toutes les manières possibles », a-t-elle expliqué. « Et il est très important de s’assurer que les anciens combattants ne soient pas oubliés.

« Vous pouvez aider de toutes les manières possibles », a-t-elle partagé. « Si… il y a un refuge pour anciens combattants sans abri à proximité, vous pouvez peut-être apporter votre soutien. S’il y a une cuisine pour anciens combattants, vous pouvez peut-être faire don de produits alimentaires. Si d’autres programmes d’aide aux anciens combattants existent dans votre région… demandez ce dont ils ont besoin. Vous pouvez même le faire. une recherche rapide sur Google dans votre région, et c’est probablement beaucoup plus facile aussi si vous comptez aider localement.

« Si vous connaissez quelqu’un qui est militaire et en transition, cela ne fait pas de mal de lui tendre la main et de lui dire : ‘Je suis là pour toi si tu as besoin de quoi que ce soit' », a poursuivi Lamp. « Il suffit de s’enregistrer de temps en temps. Les gens perdent leur place, et c’est à ce moment-là qu’ils sont les plus vulnérables. … Si vous pouvez les aider à trouver le terrain sous leurs pieds, ne serait-ce qu’en leur disant quelque chose de temps en temps dans un moment, je pense que c’est un effort bien dépensé. »

Aujourd’hui, la vie est « bien remplie » pour l’ingénieur, fière épouse et maman active. Lamp espère que lorsque les gens verront ses photos dans le calendrier, ils penseront au mot « résilience ».

« En tant que femme militaire, vous êtes déjà une minorité », a-t-elle déclaré. « En tant que femme scientifique, vous êtes déjà une minorité. Combattre les problèmes de santé mentale est également un défi. Mais mettre tous ces défis de côté pour pouvoir servir quelque chose de plus grand, c’est ce que je veux que les gens voient : la résilience. »