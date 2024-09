Un vétéran de l’armée reçoit une « seconde chance » après la première greffe d’un œil entier au monde | US News

Un vétéran de l’armée qui a reçu la première greffe d’œil entier au monde a déclaré qu’il avait reçu « le cadeau d’une seconde chance ».

Aaron James, 47 ans, originaire de l’Arkansas aux États-Unis, a perdu son œil gauche et la majeure partie de son visage après qu’un câble électrique a touché le côté gauche il y a trois ans.

Il a également perdu son bras gauche dans l’accident et porte désormais une prothèse.

En mai 2023, il a subi 21 heures d’intervention chirurgicale impliquant plus de 140 professionnels de santé pour remplacer son visage – ce qui comprenait la réception d’un nouvel œil et a été salué par les médecins comme une « réalisation monumentale ».

Plus d’un an plus tard, l’œil du donneur continue de maintenir une pression et un flux sanguin normaux, malgré des interventions chirurgicales sur des animaux montrant un résultat différent, où l’œil rétrécissait souvent de manière significative, ont déclaré les médecins.

Bien qu’il ne puisse pas voir de son œil gauche, M. James a déclaré qu’il se sentait « honoré d’être le patient zéro » – et les médecins ont déclaré que ses progrès pourraient aider à transformer la future chirurgie oculaire.

M. James a déclaré : « Cette année a été la plus transformatrice de ma vie.

« On m’a offert une seconde chance et je ne considère pas un seul instant comme acquis. »

M. James avec sa femme Meagan. Photo : La famille James/PA





M. James et Meagan après l’opération. Photo : Haley Riccardi/NYU Langone Health/PA





Le Dr Eduardo Rodriguez, président du département de chirurgie plastique Hansjorg Wyss à NYU Langone Health aux États-Unis, a déclaré : « Nous sommes vraiment étonnés du rétablissement d’Aaron, sans aucun épisode de rejet. »

Le Dr Daniel Ceradini a ajouté : « Tout cela a été une réussite monumentale, compte tenu de la façon dont Aaron s’est comporté après l’opération, de son bon fonctionnement et de son apparence. »

M. James avec le Dr Daniel Ceradini, le Dr Eduardo Rodriguez (à droite) et l’infirmière Allison Rojas (à gauche). Photo : Haley Riccardi/NYU Langone Health/PA





M. James, qui a servi dans la Garde nationale pendant 10 ans, a déclaré que pouvoir sentir, goûter et manger des aliments solides après avoir survécu pendant deux ans avec des purées était un « moment brillant ».

Il a ajouté : « Je savais que revenir à la normale serait [on track] Si je pouvais manger de la pizza.

« La toute première chose dont je me souviens quand je me suis réveillé après l’opération, c’est d’avoir pu sentir, car avant cela, je n’avais pas de nez, donc je ne pouvais pas sentir, et cela signifiait aussi que je ne pouvais rien goûter.

« La seule façon pour moi de manger était avec une paille, car ma bouche était bloquée. Je ne pouvais ni ouvrir ni fermer la bouche. »