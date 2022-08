Un vétéran de l’armée parmi les 4 tués dans une fusillade d’expulsion en Arizona

TUCSON, Arizona (AP) – Un gendarme local, qui était également un vétéran de l’armée américaine, faisait partie des quatre personnes tuées par balle dans un complexe d’appartements alors qu’il signait un avis d’expulsion à Tucson, en Arizona, ont déclaré des responsables.

La fusillade s’est produite juste après 11 heures jeudi au Lind Commons Apartments, a déclaré la police de Tucson.

Peu de détails ont été publiés, mais le gouverneur de l’Arizona, Doug Ducey, a identifié la constable du comté de Pima, Deborah Martinez-Garibay, comme l’une des victimes dans l’ordre de mettre des drapeaux en berne dans tous les bâtiments de l’État vendredi.

“La perte de l’agente Deborah Martinez se fait sentir dans tout notre État”, a déclaré Ducey dans un communiqué de presse. “Qu’il s’agisse de servir dans l’armée américaine ou d’exercer ses fonctions de gendarme pour le comté de Pima, elle a consacré sa vie à aider les autres et sa communauté.”

Martinez-Garibay est devenu agent de police pour Justice Precinct 8 plus tôt cette année, a déclaré Ducey. Elle était originaire de Tucson “dont on se souviendra pour la façon dont elle traitait les autres avec dignité et respect”, a déclaré le gouverneur.

Elle s’est enrôlée dans l’armée américaine après les attentats terroristes du 11 septembre 2001 et a servi pendant 16 ans. Après avoir quitté l’armée, elle a fait du bénévolat dans des organisations à but non lucratif locales dédiées aux anciens combattants et à leurs familles, selon le communiqué de presse du gouverneur.

Les médias locaux ont rapporté qu’un employé du complexe d’appartements avait également été tué dans la fusillade. Il n’y avait pas de mot vendredi matin sur l’identité des deux autres victimes.

Les résidents du complexe d’appartements ont été évacués mais ont ensuite été relâchés dans leurs maisons, ont rapporté les médias.

Sharon Bronson, présidente du conseil de surveillance du comté de Pima sympathies étendues au nom du comté à la famille, aux amis et aux collègues de Martinez-Garibay.

“J’ai le cœur brisé par cette terrible tragédie et je garderai l’agent Martinez et tous ceux qui l’ont connue et aimée dans mes pensées”, a-t-elle déclaré dans un communiqué.

La remise d’avis d’expulsion peut être dangereuse. Lundi, un adjoint du bureau du shérif du comté d’Oklahoma a été tué par balle et un deuxième adjoint a été blessé alors qu’ils tentaient de signifier des papiers d’expulsion dans une maison près d’Oklahoma City, ont déclaré des responsables.

Le shérif Tommie Johnson a déclaré que les deux adjoints signifiaient des «documents de verrouillage», ce qui fait partie du processus d’expulsion, lorsque l’un des adjoints s’est rendu à la porte arrière de la maison et a été abattu. Le deuxième adjoint a été abattu alors qu’il tentait de mettre le premier adjoint en sécurité, a déclaré Johnson. Un suspect de la fusillade dans l’Oklahoma a été placé en garde à vue après avoir mené les forces de l’ordre dans une poursuite, ont indiqué des responsables.

