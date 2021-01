Lorsque la plupart des enfants rentrent à la maison pour voir leurs parents pour Noël, se prélasser sur le canapé et le chocolat chaud sont généralement de mise.

Mais pas pour Kyle Curtin. L’électricien d’hélicoptère et coureur de fond de l’armée, âgé de 34 ans, pensait qu’un voyage de vacances à Asheville, en Caroline du Nord, pour voir ses parents serait bien emballé avec une course de 62 miles sur une piste unique recouverte de glace et de neige. sentiers vers le plus haut sommet de l’est des États-Unis.

Le 21 décembre, alias le solstice d’hiver, Curtin a non seulement couru Pitchell – le marathon ultra-trail des sommets du mont Pisgah au mont Mitchell le long du sentier des montagnes à la mer – mais il a brisé le temps le plus rapide connu pour l’itinéraire, finition en 11 heures, 47 minutes et 18 secondes.

C’était plus de 32 minutes plus rapide que le temps fixé par le coureur de Black Mountain Shaun Pope en mars 2019. Et c’était la première fois que quelqu’un terminait en moins de 12 heures.

Curtin, qui vit à Durango, dans le Colorado, rend visite à Alison et Paul Curtin depuis quelques années, aidant toujours son père, un responsable de l’entretien des sentiers du Carolina Mountain Club, à travailler sur les sentiers ou à courir.

Mais il n’avait jamais parcouru la route Pitchell, qui grimpe un cumulatif de 14 000 pieds, dans son intégralité.

«Je ne le savais pas aussi bien que je le pensais. J’étais déjà allé sur le mont Pisgah (altitude 5 721 pieds) et j’ai déjà gravi Mitchell (6 684 pieds) et j’ai fait quelques petits segments autour du Folk Art Center », a déclaré Curtin. «Mais beaucoup de choses étaient plus récentes pour moi que je ne le pensais.

Peu importe.

À l’aide de sa montre de coureur Suunto, qui a un téléchargement numérique de l’itinéraire, ses prouesses logistiques de l’armée et ses compétences d’alpinisme, Curtin a élaboré un plan détaillé, avec l’aide de son équipe de soutien individuelle – papa – et a étudié les temps intermédiaires de Pope.

Les deux savaient déjà qu’ils formaient une excellente équipe, après avoir parcouru ensemble le sentier des Appalaches de 2000 milles en 2015.

Atteindre un FKT avec quelques chutes

La tradition pour Pitchell, qui se fait généralement en solo ou avec seulement quelques coureurs à la fois, est de commencer à minuit, en suivant l’exemple d’un autre coureur de Black Mountain, Adam Hill, qui a fondé Pitchell et l’a couru six fois.

Les FKT sont une sous-culture de coureurs et de cyclistes qui expriment leur intention au monde en l’affichant sur le site Web de FKT, puis empruntent un itinéraire défini dans une course contre la montre. Les FKT sont devenus plus populaires et les temps n’ont cessé de baisser en 2020 lorsque COVID-19 a fermé la plupart des courses de masse et des marathons.

Les temps d’arrivée sont enregistrés sur le site, puis d’autres coureurs tentent de les battre. Les FKT existent dans le monde entier. D’autres courses locales incluent la South Beyond 6000 – une course de 300 milles reliant 40 des sommets de WNC au-dessus de 6000 pieds – et SCAR, une course de 70 milles sur le sentier des Appalaches dans le parc national des Great Smoky Mountains.

En novembre, le coureur d’Asheville Tory Grieves a établi le FKT féminin pour Pitchell en 14:52:19.

Il n’y a pas de prix en argent, pas de médaille, pas de T-shirt, et dans le cas de Curtin, pas un seul spectateur applaudissant à la ligne d’arrivée. Alors, quelle est l’attraction?

«Le défi est le grand tirage au sort. C’est une sorte de route sympa pour commencer. C’est sur des sentiers assez amusants à courir, et c’est comme un itinéraire naturel, d’un sommet de montagne à l’autre », a déclaré Curtin. « Certaines autres personnes assez rapides l’ont déjà utilisé et cela s’est donc en quelque sorte construit une réputation. »

Curtin voulait courir le solstice d’hiver et voulait optimiser la lumière du jour et a donc commencé à partir du sommet de la montagne Pisgah, à environ 25 miles au sud-ouest d’Asheville au large de Blue Ridge Parkway, à 5 heures du matin.

Son père l’a conduit jusqu’à Elk Pasture Gap sur la NC 151 et l’a déposé vers 4 heures du matin. Puisque la promenade – et l’accès direct en voiture au début du sentier du mont Pisgah – était fermé, Kyle devait d’abord parcourir 4 miles (cela ne comptait pas ) pour arriver au point de départ au sommet, où il faisait environ 25 degrés avec des vents violents.

Kyle portait des chaussures de course sur sentier Altra Lone Peak, une lampe frontale et une lumière à la taille Kogalla pour une luminescence maximale dans la forêt profonde, remplie de dangers cachés tels que des rochers, des racines, des branches basses et des ours noirs.

Paul était également sur une course – pour battre son fils en voiture à chaque passage accessible pour lui donner de la nourriture, de l’eau et des fournitures.

«Quand je l’ai vu à Elk Pasture Gap pour lui donner les fournitures dont il avait besoin pour atteindre la French Broad River, il avait l’air bien, le soleil était au rendez-vous et il était exactement au même rythme que Shaun Pope», a déclaré Paul.

Kyle a dit qu’il devait se lever à 2 h 30 ce matin-là et qu’il n’avait pas bien dormi la nuit précédente. Il a dit qu’il avait l’impression de «se réveiller encore» et qu’il est tombé trois fois dans la descente raide dans les 3 premiers milles. Il n’a pas été blessé mais a dit que les chutes l’avaient définitivement réveillé.

Il a alimenté son cadre de 5 pieds 7 pouces et 140 livres principalement avec des gels d’Ensure et d’énergie de type liquide, car «il est plus facile de boire des calories que quelque chose de plus solide.

Aller plus vite vers l’arrivée

Curtin est un coureur sponsorisé avec d’autres FKT à son actif, y compris le Tahoe Rim Trail de 171 milles en Californie et au Nevada le 4 juillet, qu’il a couru sans assistance en 1 jour, 17 heures et 9 minutes.

«Je n’étais pas vraiment optimiste au début, mais une fois que je suis descendu à la rivière (French Broad), c’était la première fois que je vérifiais mes divisions par rapport au record de Shaun Pope de mars 2019. Strava (une application en cours d’exécution) a dit que je était à 20 secondes de son temps », a déclaré Kyle.

«J’étais à peu près juste sur le rythme au fond de la rivière. À partir de là, les choses sont devenues beaucoup plus fluides et ne cessaient de s’améliorer. »

Avec un seul casque pour qu’il puisse entendre de la musique tout en écoutant les ours qui croquent dans les bois, Kyle a déclaré: «Je n’arrêtais pas de me dire que c’était une longue journée, il y a du temps pour récupérer et continuer à bouger efficacement.

Au Folk Art Center d’Asheville, Kyle avait quelques minutes d’avance sur le rythme record. La dernière fois qu’il a vu son père avant le sommet Mitchell, c’était juste au nord d’Asheville à Ox Creek Road, où la promenade a été fermée pour le reste du chemin menant au Mount Mitchell State Park.

Paul lui a donné des fournitures et des bâtons de marche pour les 7 milles suivants jusqu’à Potato Field Gap.

«J’ai pris le sac à dos dont il avait besoin pour les 17 derniers milles entre Potato Field et le sommet et je l’ai monté là-haut sur son vélo de montagne», a déclaré Paul. «Je n’avais pas réalisé que je devais monter 1 500 pieds d’altitude! J’ai roulé aussi fort que possible et je ne l’ai battu que pendant environ 10 minutes.

Kyle a déclaré que son point fort était l’escalade, et il a pris de l’ampleur lorsque le sentier a commencé à monter depuis Ox Creek Road et s’est construit sur les temps intermédiaires de Pope. À Potato Field Gap, il avait 17 minutes d’avance sur le rythme.

«À ce moment-là, j’étais assez confiant que tant que je n’ai pas vraiment explosé, il y a beaucoup plus d’escalade à faire, donc je pourrais probablement l’obtenir», a-t-il déclaré.

Et il l’a fait, en haut du plus haut sommet de l’Est, devant une foule de personne, vers 16h40.Il a pris des selfies rapides, puis a dû descendre un véritable lit de glace sur 6 miles pour atteindre le Black Mountain Campground, où l’attendait son très fier père.

«J’apprécie vraiment toute l’aide de mon père, non seulement pendant la journée, mais il est une personne super bien informée sur tout le parcours et était juste un élément essentiel de la course», a déclaré Kyle.

«Mon père entretient le sentier de la montagne à la mer entre les deux montagnes, donc c’était plutôt cool de pouvoir exécuter quelque chose dont il s’occupe.

