Un ancien militaire a gravi la première des 50 montagnes en 2021 en mémoire de son frère qui a été tué en service en Afghanistan.

John Davies, 31 ans, de St Helens, Merseyside, relève le défi à la mémoire de son frère Chris, décédé au combat en 2010.

Le vétéran a lancé l’effort le jour du Nouvel An quand il a parcouru 25 milles de long en large dans les trois pics du Yorkshire.

John Davies, 31 ans, (photo) de St Helens, Merseyside, a escaladé la première des 50 montagnes en 2021 à la mémoire de son frère qui a été tué en service en Afghanistan

Le vétéran (photo de gauche) relève le défi en mémoire de son frère Chris (photo de droite), décédé au combat en 2010

Au cours des 12 prochains mois, le vétéran conquerra des dizaines de sommets à travers la Grande-Bretagne, notamment Scafell Pike dans le Lake District et Snowdon au Pays de Galles.

Il entreprend le défi épique de collecter des fonds pour l’organisme de bienfaisance Veterans ‘Lifeline des forces armées, qui aide à soutenir un ancien militaire en difficulté.

Son frère Chris, 22 ans, était en patrouille dans la province de Helmand lorsqu’il a été pris en embuscade par des insurgés talibans et lui a tiré dessus, blessé par balle mortellement à la poitrine.

Les deux hommes servaient avec les gardes irlandais (photo), et John relève le défi de collecter des fonds pour l’organisation caritative Veterans ‘Lifeline de la force armée.

Le vétéran a lancé l’entreprise le jour du Nouvel An quand il a parcouru 25 miles de long en large dans les trois pics du Yorkshire (photo)

John était à Helmand au moment de la mort de son frère et les deux hommes servaient avec les gardes irlandais.

Il a dit que traverser les montagnes de Whernside à 2415 pieds, Ingleborough à 2372 pieds et Pen-y-ghent à 2277 pieds était « beaucoup plus difficile » qu’il ne l’avait imaginé.

Il a ajouté: « C’était vraiment bien mais certainement beaucoup plus difficile que je ne le pensais.

«Les 20 premiers milles se sont bien passés, mais mes pieds ont commencé à me tuer et j’ai pensé:« J’adorerais abandonner maintenant », mais cela n’arrivera jamais.

«Je fais ça pour une grande organisation caritative et aussi pour mon frère donc il n’y aura certainement pas d’abandon.

John a déclaré: « Chris sera beaucoup dans mes pensées pendant que je grimpe. Ce ne seront pas des pensées tristes, mais comment il se moquerait de moi alors que je me débattais.

«Il aurait été la première personne à venir le faire avec moi.

John a servi avec les Irish Guards pendant une décennie avant de prendre sa retraite au rang de Guardsman en 2018.

Chris Davies, 22 ans, (photo) était en patrouille dans la province de Helmand lorsqu’il a été pris en embuscade par des insurgés talibans et a reçu une balle dans la poitrine, blessé par balle.

Il a fait trois tournées au Moyen-Orient. C’est lors de sa deuxième tournée en 2010 que son frère Chris, qui entreprenait sa première tournée, a été tué.

John, maintenant un employé d’entrepôt, a déclaré que l’idée de relever un défi en montagne lui était venue l’été dernier après avoir décidé de se remettre à l’entraînement physique.

Il a ajouté: « J’ai ensuite décidé de tout faire au nom de mon frère comme un peu de motivation supplémentaire. Je ne peux pas le laisser tomber maintenant.

John s’attend à gravir une montagne presque tous les week-ends en 2021.

John a déclaré que l’idée de relever un défi en montagne lui est venue l’été dernier et qu’il s’attend à gravir une montagne presque tous les week-ends en 2021.

Il travaille son chemin pour participer au National Three Peaks Challenge, dans lequel les participants tentent de gravir les plus hautes montagnes d’Angleterre, d’Écosse et du Pays de Galles en 24 heures.

Charity Veteran’s Life a été créée par l’un des anciens supérieurs de John dans l’armée.

Il a dit qu’après la mort de son frère, il était resté sain d’esprit grâce au soutien de son camarade militaire autour de lui.

Il a ajouté: « De nombreux vétérans n’ont pas ce type de soutien et luttent contre un large éventail de problèmes tout en servant et encore plus une fois qu’ils sont partis.

«Veteran’s Life fait un travail incroyable.