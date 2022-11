Un vétéran de l’armée dit qu’il est passé en “mode combat” pour désarmer le tireur du Club Q

Alors que le combat se poursuivait, a-t-il dit, il a crié aux autres clients du club de l’aider. Un homme a attrapé le fusil et l’a mis en lieu sûr. Une danseuse de drag a piétiné le tireur avec ses talons hauts. Pendant tout ce temps, a déclaré M. Fierro, il a continué à frapper la tête du tireur pendant que les deux hommes se criaient des obscénités.

Lorsque la police est arrivée quelques minutes plus tard, le tireur ne se débattait plus, a déclaré M. Fierro, et il craignait de l’avoir tué. Le suspect de la fusillade a été placé en garde à vue et est resté hospitalisé lundi après-midi.

M. Fierro a déclaré qu’il était couvert de sang lorsque la police est arrivée, et les agents l’ont plaqué et lui ont passé les menottes. Il a dit qu’il avait été détenu dans une voiture de police pendant plus d’une heure, et qu’il avait crié et supplié d’être relâché afin qu’il puisse voir ce qui était arrivé à sa famille.

M. Fierro, qui possède une brasserie locale, a déclaré que lors de déploiements de combat dans l’armée, il avait été abattu et avait vu des bombes en bordure de route déchiqueter des camions dans son peloton. Son palmarès montre qu’il a reçu l’étoile de bronze à deux reprises. Les expériences de combat le hantent toujours, a-t-il dit, et le bilan psychologique et physique des déploiements est la raison pour laquelle il a quitté l’armée.

Il a dit qu’il n’aurait jamais pensé qu’il aurait à faire face à ce genre de violence à la maison.

“J’en avais fini avec la guerre”, a-t-il déclaré.