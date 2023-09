Un vétéran de l’armée demande l’aide de Greg Abbott après sa condamnation pour meurtre dans le «triangle amoureux» de Dallas

Un médecin décoré des forces spéciales américaines qui a tué le mari de sa petite amie veut que le gouverneur du Texas, Greg Abbott, intervienne et réduise sa peine de six décennies de prison, affirmant qu’il mérite la clémence parce qu’il a contribué à mettre sa petite amie derrière les barreaux après avoir su qu’elle avait menti sur ses abus. et l’a « utilisé » dans un complot élaboré de meurtre contre rémunération.

« Je suis devenu son arme », a déclaré Darrin Lopez, 51 ans, en exclusivité à « Dateline » de NBC lors de sa première interview depuis sa condamnation à 62 ans de prison pour meurtre. « Je comprends que. »

Darrin López.

« Le vrai criminel est en prison à vie », a déclaré Lopez depuis la prison du comté de Dallas avant d’être transféré dans une prison à l’est de Waco. « J’ai aidé à l’y mettre. »

Lopez, 51 ans, a tiré sur Jamie Faith, 49 ans, alors que Faith promenait son chien le 9 octobre 2020, devant son domicile de Dallas avec sa femme, Jennifer Faith.

López a été reconnu coupable et condamné en juillet. L’année précédente, en février 2022, Jennifer Faith avait plaidé coupable d’avoir utilisé le commerce interétatique pour commettre un meurtre contre rémunération, admettant aux procureurs qu’elle avait faussement convaincu Lopez que son mari la maltraitait physiquement et sexuellement..

En réalité, Jamie Faith n’a jamais blessé sa femme et les allégations ont été fabriquées de toutes pièces, a déclaré à « Dateline » le procureur adjoint des États-Unis, Rick Calvert, du district nord du Texas. Mais Jennifer Faith a utilisé de faux comptes de messagerie et des photos de blessures antérieures – ainsi qu’une photo d’une lèvre ensanglantée qu’elle a obtenue d’une société de photographie – pour convaincre Lopez du contraire, a déclaré Calvert.

Calvert a qualifié les mensonges de Faith, qui comprenaient des agressions sexuelles violentes perpétrées par plusieurs personnes, de « certaines des choses les plus sadiques que l’on puisse imaginer ».

Jennifer Faith et Jamie Faith.

Les amoureux du lycée se reconnectent

Jennifer Faith, orthophoniste, et son mari, directeur informatique chez American Airlines, étaient ensemble depuis 15 ans et avaient une fille adolescente lorsqu’il a été mortellement abattu. Pendant son mariage, Jennifer Faith a renoué avec Lopez, avec qui elle est sortie au lycée. Les deux hommes ont eu une « liaison émotionnelle » qui a duré sept mois, ont déclaré les procureurs du comté de Dallas.

Lopez a pris sa retraite de l’armée après six déploiements en Irak, a déclaré Andrew Cheramie, un agent spécial de supervision du Bureau de l’alcool, du tabac et des armes à feu qui a enquêté sur l’affaire. Lopez avait gagné un cœur violet et une étoile de bronze et avait subi un traumatisme crânien au combat, a déclaré Cheramie à « Dateline ».

Jennifer et Darrin au bal de promo, 1990.

Lopez et sa femme se sont séparés en 2018, et il était devenu de plus en plus isolé alors qu’il vivait dans une grande propriété rurale à l’extérieur de Nashville, Tennessee, avec deux de ses filles pendant la pandémie, a déclaré son avocat, Juan Sanchez.

« Il est donc assis dans cette ferme sur son ordinateur », a déclaré Sanchez à « Dateline ». « Et il dit, tu sais quoi, je vais essayer de renouer avec elle. Et il l’a trouvée sur LinkedIn et lui a envoyé un e-mail. C’est comme ça que tout a commencé. »

Des dizaines de milliers de messages

Après s’être reconnectés en mars 2020, Lopez et Jennifer Faith ont souvent parlé, échangeant des dizaines de milliers de messages et d’appels téléphoniques dans les mois qui ont suivi, a déclaré Eric Barnes, un détective de Dallas qui a enquêté sur l’affaire. Jennifer Faith a appelé Lopez son « âme sœur » et ils ont élaboré un plan sur cinq ans pour être ensemble.

Lopez a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de rompre le mariage de Jennifer Faith. Lorsqu’elle lui a dit qu’il n’y avait aucune intimité entre elle et son mari, a déclaré Lopez, il l’a poussée à être honnête avec lui.

En avril, Jennifer Faith a déclaré à Lopez que son mari avait découvert leur relation et avait commencé à la maltraiter. À un moment donné, Lopez a dit plus tard à Calvert qu’elle avait déclaré que son mari l’avait agressée sexuellement et qu’elle s’était réveillée avec lui en train de lui pratiquer la RCR, selon une transcription de l’entretien obtenue par « Dateline ».

La correspondance par courrier électronique entre Jennifer Faith et Lopez a montré qu’il souhaitait alerter American Airlines des abus présumés et l’a poussée à s’adresser à la police. Mais Jennifer Faith a refusé, disant à Lopez qu’elle ne voulait pas que sa fille perde son père et qu’elle craignait que cela ne fasse qu’aggraver les abus, a déclaré Calvert.

« Elle m’a également dit qu’elle dirait que rien ne se passe » s’il le disait aux autorités, a déclaré Lopez à « Dateline ». « Elle nierait tout à la police.

« Si je ne faisais rien, elle allait mourir »

À l’approche de l’anniversaire des Faiths, le 8 octobre 2020, Lopez a déclaré avoir reçu des messages texte qui semblaient provenir de Jamie Faith qui menaçaient d’agression sexuelle et d’éventuelle noyade de Jennifer Faith.

Il a donc conduit 10 heures jusqu’au Texas, convaincu que « si je ne faisais rien, elle allait mourir », a-t-il déclaré à « Dateline ». « J’ai pris cet engagement là-bas. »

Darrin Lopez alors qu'il était militaire.

Le 9 octobre, quelques instants après que les Faiths aient quitté leur domicile pour promener leur chien, un Lopez armé s’est approché de Jamie Faith et a appuyé neuf fois sur la gâchette. Trois balles l’ont touché à la tête, a déclaré Calvert.

Pour que le meurtre ressemble à un vol, Lopez a retiré l’alliance de Jamie Faith, a frappé Jennifer Faith et lui a lié les mains, a déclaré plus tard Lopez à Calvert, selon une transcription de l’interview obtenue par « Dateline ».

Puis Lopez s’est enfui dans sa camionnette. Quelque part en Arkansas, a-t-il dit à Calvert, il a jeté la bague de Jamie Faith par la fenêtre.

Plaider pour l’aide

Au lendemain du meurtre, Jennifer Faith s’est présentée comme une veuve en deuil et a demandé de l’aide pour retrouver l’assassin de son mari.

« J’espère qu’un jour, peut-être, la personne se rendra compte de la gravité de ce qu’elle a fait, de ce qu’elle a pris à moi et à ma fille », avait-elle déclaré à l’époque à NBC Dallas-Fort Worth.

Lopez a été arrêté en janvier suivant après que les autorités ont suivi sa camionnette – une Nissan noire avec un autocollant « T » distinctif – jusqu’à son domicile du Tennessee. Bien qu’il ait affirmé que Jennifer Faith l’avait trompé, le bureau du procureur local a déclaré : « les preuves montrent que M. Lopez n’a pris aucune mesure logique pour confirmer les abus ou pour assurer la sécurité de Jennifer Faith. »

Il y avait « d’autres voies que Darrin pouvait emprunter en plus de traverser plusieurs États en voiture et d’assassiner quelqu’un de sang-froid », a déclaré Calvert. « Mais c’est l’option qu’il a choisie. »

Jennifer Faith a été arrêtée en février 2021 alors que les enquêteurs commençaient à démêler le complot visant à tuer Jamie Faith. Elle a été accusée d’entrave à la justice après que les autorités ont découvert qu’elle avait dit à Lopez de retirer l’autocollant « T » de son camion, a déclaré Calvert.

Sept mois plus tard, Jennifer Faith a été accusée de meurtre contre rémunération.

L’avocat de Lopez, Juan Sanchez, a déclaré qu’il lui avait fallu six mois pour convaincre Lopez que Jennifer avait fabriqué les allégations. Une fois revenu, a déclaré Lopez, il a été dévasté.

« Quand j’ai été arrêté, je suis allé en prison en croyant sincèrement avoir sauvé Jennifer » et sa fille, a-t-il déclaré à « Dateline ».

« Je n’ai jamais pensé qu’elle pouvait m’utiliser de cette façon. Je crois qu’elle m’aimait. »

Lopez s’est excusé auprès de la fille des Faiths et a déclaré qu’il ne pouvait pas se pardonner ce qu’il avait fait. Mais il pourrait aider en travaillant avec les procureurs pour « la mettre en prison », a-t-il déclaré.

Coopérer avec les fonctionnaires

En octobre 2021, le mois après que Jennifer Faith a été accusée de meurtre contre rémunération, Lopez a passé deux heures à accompagner Calvert et d’autres responsables dans l’affaire. Il leur a raconté comment ils avaient convenu de faire passer le meurtre pour un vol et comment il avait trouvé un mot de code – 575, le numéro de son équipe des forces spéciales – qu’elle pourrait utiliser dans ses messages texte après avoir commencé à affirmer. son mari la maltraitait, selon la transcription.

Quatre mois plus tard, Jennifer Faith plaidait coupable. Elle a ensuite été condamnée à la prison à vie.

Lopez a déclaré à « Dateline » que sa coopération avec les procureurs avait été déterminante.

« C’est grâce à moi qu’ils ont pu aller la voir et lui dire : « Dites, Darrin va témoigner contre vous », a-t-il déclaré. Mais lorsque Lopez a été jugé en juillet, les procureurs du comté de Dallas ont autorisé le jury à entendre quelques-uns de ces détails, dit-il.

« Le jury ne savait pas à quel point je l’avais aidé », a déclaré Lopez.

Le bureau du procureur américain du district nord du Texas a refusé de commenter. Une porte-parole du bureau du procureur du comté de Dallas n’a pas répondu à une demande de commentaires, pas plus que les avocats de Jennifer Faith.

Devant le tribunal, l’avocat de Lopez a fait valoir que son client pensait que Jennifer Faith faisait face à un préjudice immédiat lorsqu’il avait abattu son mari – un recours à la légitime défense qui peut être considéré comme justifié en vertu de la loi du Texas.

Mais un jury a reconnu Lopez coupable et l’a condamné à 62 ans de prison.

Comment le jury l’a vu

Dans une interview avec NBC News, un juré dans le cas de Lopez a rappelé qu’il avait fallu peu de temps au jury pour parvenir à un verdict. Le juré, qui a demandé à ne pas être identifié parce qu’il ne voulait pas être publiquement associé à l’affaire, a déclaré que le groupe n’avait pas trouvé l’argument de légitime défense convaincant.

« Il y avait beaucoup trop d’autres options », a-t-il déclaré.

Mais les délibérations du jury sur la durée de la peine que Lopez devrait purger ont duré plusieurs heures, a-t-il déclaré. Lopez risquait cinq ans de prison à vie, et une partie du groupe pensait qu’il ne devrait plus jamais sortir d’une cellule, a rappelé le juré.

Pour eux, a déclaré le juré, l’affaire était simple : « Cette personne très innocente est morte à cause de votre décision. »

Jamie Faith.

Mais d’autres, du moins au début, pensaient que Lopez devrait passer beaucoup moins d’années derrière les barreaux, y compris un d’entre eux qui pensait qu’il devrait purger la peine minimale, a déclaré le juré.

Dans l’interview, le juré a déclaré qu’il ne considérait pas Lopez comme un danger permanent et pensait que le tueur reconnu coupable avait été manipulé – bien qu’il ait reproché à Lopez de ne pas « poser de questions plus importantes et de ne pas repousser davantage ».

Le jury a finalement décidé d’une peine de 62 ans – un chiffre avec lequel le juré s’est dit à l’aise après avoir examiné des messages texte qui semblaient contredire l’affirmation de Lopez selon laquelle il n’avait d’autre choix que de tirer mortellement sur Jamie Faith, a-t-il déclaré.

Le juré a déclaré que la coopération de Lopez avec les autorités avait été brièvement mentionnée au tribunal mais n’avait pas été décrite en détail.

Maintenant, a déclaré Lopez, il espère qu’Abbott prendra en compte cette aide, ainsi que sa demande de légitime défense, et lui fera preuve de clémence.

Citant la promesse d’Abbott de gracier Daniel Perry, un sergent de l’armée américaine reconnu coupable du meurtre d’un manifestant à Austin en 2020, Lopez a déclaré qu’il ne cherchait pas une grâce, mais une réduction de sa peine.

L’avocat de Lopez, Juan Sánchez, a déclaré qu’il n’avait pas déposé de demande de grâce. L’avocat chargé de l’appel de Lopez n’a pas répondu à une demande de commentaires, pas plus qu’une porte-parole du bureau du gouverneur.