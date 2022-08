Un vétéran de l’armée de l’air de DeKalb remporte le prix de la société d’honneur des vétérans de l’État pour ses services à ses collègues vétérinaires – Shaw Local

DeKALB – Michael Embrey, vétéran de l’US Air Force DeKalb, a récemment reçu le prix 2022 de l’État de l’Illinois pour «l’américanisme», reconnu pour son travail au nom des anciens combattants par l’Illinois Veterans Honors Society, plus communément connu sous le nom de Forty & Eight.

Embrey a été choisi par l’organisation des anciens combattants de l’État pour avoir “un niveau élevé de promotion de divers projets qui profitent aux autres anciens combattants et aux familles des anciens combattants, non seulement au niveau local mais régional et national”, selon un communiqué de presse. Embrey, de DeKalb, a reçu son prix lors d’une convention tenue à Bloomington le 6 août.

Le prix de l’américanisme est le prix le plus prestigieux décerné par les Forty & Eight, tant au niveau de l’État que national, selon un communiqué de presse. Une convention nationale se tiendra du 15 au 18 septembre à Green Bay, dans le Wisconsin, avec un conférencier choisi parmi le groupe de lauréats de l’État.

“Le chapitre 207 de DeKalb de Forty and Eight était fier de sélectionner Michael Embrey comme candidat de notre chapitre pour le prix de l’américanisme de l’État de l’Illinois”, a déclaré John Chatellier, un officier du chapitre de DeKalb County Forty & Eight, dans un communiqué de presse. “Nous avons été extrêmement heureux qu’il ait été sélectionné comme lauréat de notre État.”

The Forty & Eight travaille à la promotion d’objectifs caritatifs et patriotiques, indique le communiqué. La société d’honneur des anciens combattants cherche à faire respecter et à défendre la Constitution des États-Unis, à promouvoir le bien-être des anciens combattants, de leurs veuves, veufs et orphelins, et à participer activement à des actions caritatives sélectionnées, qui comprennent des programmes qui promeuvent l’américanisme et la formation des infirmières.

La cérémonie de remise des prix a eu lieu à Bloomington en août 2022. (Photo fournie par Michael Embrey) (Fourni par Michael Embrey)

Le Forty & Eight a été fondé en 1920 par des vétérans américains revenant de France pendant la Première Guerre mondiale. À l’origine une branche de la Légion américaine, le Forty & Eight est devenu une organisation d’anciens combattants indépendante et constituée séparément en 1960. L’adhésion se fait sur invitation d’anciens combattants honorablement libérés. et membres honorablement en service des forces armées des États-Unis.

Embrey a également reçu le prix du bénévole vétéran ELKS de l’année de l’État en mai. Il a servi comme E-5 dans le United States Band and Drum Corps de 1967 à 1971, et a été directeur du groupe de la Northern Illinois University de 1974 à 1984.

Embrey est membre de l’American Legion, Forty & Eight, Amvets, BAA, Taps for Veterans, SKAL et du DeKalb County Convention and Visitors Bureau. Embrey est titulaire d’un baccalauréat et d’une maîtrise en éducation musicale de la Northern Illinois University.