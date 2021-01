Un vétéran de l’armée de l’air de Californie abattu par des policiers en civil lors d’émeutes au Capitole américain

Le chef de la police de Washington, Robert Contee, a déclaré que trois autres personnes, une femme et deux hommes, étaient décédées mercredi dans la zone autour du Capitole, mais n’ont pas établi de lien entre ces décès et la violence.

Chacun des trois « semble avoir souffert d’urgences médicales qui ont entraîné leur mort », a déclaré Contee aux journalistes.

Contee a déclaré que 52 personnes avaient été arrêtées mercredi, 26 d’entre elles sur le terrain du Capitole, pour des violations du couvre-feu, une entrée illégale et des accusations d’armes.

Quatorze policiers ont été blessés, dont un gravement après avoir été entraîné dans une foule et agressé, a-t-il ajouté.

Il a également déclaré que deux bombes artisanales avaient été découvertes près du Capitole, l’une dans les bureaux du Parti démocratique et l’autre dans les bureaux du Parti républicain.

En outre, un véhicule a été découvert garé sur le terrain du Capitole avec une arme d’épaule et des cocktails Molotov à l’intérieur.

Le maire de Washington, Muriel Bowser, a annoncé une prolongation de l’état d’urgence de la ville de 15 jours jusqu’à l’investiture présidentielle de Joe Biden le 20 janvier, au milieu des craintes que Trump et ses partisans continueront de menacer de violence à cause de leurs affirmations non étayées selon lesquelles la victoire électorale de Biden était frauduleuse.

« Je sais que je parle pour nous tous quand je dis que nous avons vu une attaque sans précédent contre notre démocratie américaine incitée par le président des États-Unis, et il doit être tenu responsable », a déclaré Bowser.