Un vétéran de l’armée crucial pour la survie de la société historique | Actualités, Sports, Emplois

Alors que Julia Plummer Schokker est félicitée pour son travail aidant la Société historique du comté de Blair à surmonter la pandémie de COVID-19, elle a déclaré que « c’est un effort d’équipe ici, personne ne fait rien par lui-même ».

Schokker, 65 ans, a récemment reçu le prix Executive Director Choice Award 2023 de la société non seulement pour ses efforts visant à mener l’organisation à travers la pandémie en tant que directrice exécutive par intérim, mais également pour son travail de recherche et d’écriture « First Frontier : A Sesquicentennial History of Altoona, PA 1868 ». -2018. »

La native d’Altoona a déclaré qu’elle était à la fois « honorée et flattée » par cette reconnaissance.

Diplômé du lycée Bishop Guilfoyle, Schokker a fréquenté la Penn State University grâce à une bourse ROTC, obtenant un baccalauréat en histoire.

Elle a servi dans l’armée où, après six ans, elle a démissionné de sa commission avec le grade de capitaine.

Elle a ensuite rejoint BDM Corp. à Washington, DC, à Capitol Hill, en tant que chef de projet pour le sergent d’armes au centre informatique du Sénat américain, puis a travaillé chez Magellan Health. Elle est retournée à Altoona en 1998 pour élever ses fils et a travaillé pour Delta Health Systems, qui est finalement devenue Siemens. Pendant son séjour chez Siemens, elle a vécu en Allemagne de 2005 à 2007, où elle a travaillé comme responsable de programme pour un grand projet informatique au service du système national de santé d’Écosse.

De 2010 à 2012, également chez Siemens, elle a dirigé une équipe internationale basée en Inde et à Ann Arbor, dans le Michigan. Cette équipe a livré un système clinique de 3 millions de dollars destiné aux centres de soins cardiaques tels que la clinique Mayo, a-t-elle déclaré.

Après 38 ans de travail, Schokker a pris sa retraite à 57 ans et est rentrée chez elle à Altoona pour passer du temps avec sa famille, se plongeant dans l’histoire et faisant du bénévolat auprès de la société historique.

Reposez-vous sur les expériences

Lorsque le directeur exécutif de la société a démissionné en mars 2020, pendant la pandémie, Schokker a géré les opérations quotidiennes du groupe.

Sous son mandat, Baker Mansion est restée solvable malgré les fermetures obligatoires et une baisse de fréquentation de 90 %.

En janvier 2021, le musée était dans une situation financière suffisamment solide pour embaucher la directrice actuelle, Kate Rimbeck, et Schokker a volontairement démissionné pour poursuivre son travail bénévole en tant que trésorière.

Michael Farrow, président du conseil d’administration, a déclaré que Schokker avait transformé la société historique. « Je peux vraiment dire que nous n’aurions pas survécu à la pandémie de COVID-19 (sans Schokker) », a-t-il déclaré.

Farrow a déclaré qu’en tant que trésorier, Schokker avait mis la situation financière de la société dans le noir et réorganisé les finances à long terme.

« Julia a été une ressource inestimable », a déclaré James Lowe, président du conseil d’administration.

Fonds de dotation créé

Schokker a déclaré qu’elle était la plus fière de deux réalisations : la création d’un fonds de dotation et l’exposition de robes de mariée.

La pandémie a montré à la société à quel point elle était proche du désastre financier et le fonds a été créé dans le but de récolter 2 millions de dollars, a-t-elle déclaré.

Avec 1 million de dollars collectés jusqu’à présent, Schokker a déclaré que le fonds couvrirait la société dans le cas où des réparations coûteuses – comme un nouveau toit, une nouvelle allée ou un système CVC – seraient nécessaires.

Farrow attribue le travail inlassable de Schokker avec le comité de dotation pour aider à atteindre l’objectif initial et à réorganiser les finances de la boutique du musée afin de rendre l’opération autosuffisante.

Trouver une robe de mariée

L’exposition de robes de mariée s’est produite par hasard, car pendant la pandémie, Schokker a commencé à ouvrir des boîtes à Baker Mansion.

« J’ai remarqué qu’ils parlaient tous de mariée ou de robe, et j’ai commencé à me demander combien ils en avaient », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle avait fini par trouver des dizaines de robes datées de 1831 aux années 1960.

Elle a trouvé les robes fascinantes et a pensé que « beaucoup de gens dans le comté de Blair viendraient à une exposition de ces robes ».

L’exposition de robes de mariée – ouverte en 2021 – se terminera en décembre après avoir été vue par des centaines de visiteurs non seulement de la région mais de tout l’État, du Maryland et de la Virginie.

Schokker a déclaré qu’elle aimait raconter des histoires sur les femmes qui portaient ces robes, notamment Elizabeth Bell, fille d’Edward Bell, maître de fer et fondateur de Bellwood.

« Quelque chose comme l’exposition de robes de mariée demande beaucoup de travail à mettre en place. Les robes proviennent de nombreuses époques différentes et Julia s’est assurée que les histoires qui les accompagnaient étaient exactes », a déclaré Lowe.

Certains visiteurs ont comparé l’exposition à celle du Frick Museum de Pittsburgh et à l’exposition des robes de la première dame du Smithsonian.

« J’ai même eu des mariées et leurs demoiselles d’honneur avaient des mini-douches ici », a déclaré Schokker.

Farrow a déclaré que Schokker avait également organisé plusieurs autres expositions majeures et qu’elle dirigeait actuellement l’exposition sur le patrimoine germano-américain qui sera mise en place l’année prochaine.

« Son dynamisme et son enthousiasme ne s’arrêtent jamais – elle est vraiment un merveilleux atout pour la société et pour le comté de Blair », a déclaré Farrow.

Pour sa part, Schokker a déclaré que c’était amusant de côtoyer des objets historiques et des gens qui connaissent plus d’histoire qu’elle.

« Lorsque nous donnons des conférences, il est gratifiant de voir combien de personnes sont intéressées : nous accueillons 100 personnes en un clin d’œil », a-t-elle déclaré.

Ce n’est pas seulement vrai aujourd’hui, mais c’était également vrai au début des années 1900, a-t-elle déclaré, après avoir trouvé des informations sur les cours d’histoire organisés dans la bibliothèque de mécanique et qui étaient très suivis.

« Les gens affluaient », dit-elle. «C’étaient des cheminots avides de connaissances.»

Préserver l’histoire

L’un de ses projets préférés consiste à préserver les histoires d’anciens combattants locaux.

« Tous les anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale que j’ai interviewés sont décédés depuis, et je suis heureuse d’avoir pu connaître leur histoire avant cela », a-t-elle déclaré.

La société a également collecté des histoires sur les anciens combattants de la guerre de Corée et s’efforce désormais d’obtenir des anciens combattants du Vietnam.

« De nombreux anciens combattants hésitaient à raconter leur histoire ou voulaient oublier la guerre », a-t-elle déclaré. Même si elle n’a jamais assisté à des combats, ses deux fils ont servi dans six missions de combat, a-t-elle déclaré, et sont capables de parler avec des anciens combattants.

Le plan, a-t-elle expliqué, est d’avoir des kiosques interactifs dans le musée où les gens pourront rechercher les noms des anciens combattants et lire leur histoire.

Schokker a déclaré que la préservation de l’histoire – y compris le patrimoine, les bâtiments et les histoires – est importante.

En Europe, a-t-elle déclaré, « ils préservent leurs bâtiments, préservent leur patrimoine et le célèbrent ».

Elle souhaite voir la même chose se produire ici et est encouragée par le centre-ville d’Altoona, qui commence à connaître un renouveau à mesure que les attitudes changent en matière de préservation des bâtiments anciens.

Les efforts de préservation s’étendront à Baker Mansion, a-t-elle déclaré, où les piliers et la structure seront étudiés, grâce à une subvention, pour voir ce qui doit être fait pour renforcer la structure.

« C’est une icône avec le palais de justice de Hollidaysburg et le théâtre Mishler. Si vous montriez à quelqu’un juste leur silhouette, il saurait exactement de quoi il s’agit », a déclaré Schokker.

En ce qui concerne 2024, elle a déclaré que le Théâtre Mishler accueillerait la première du premier long métrage sur l’histoire du comté de Blair. Schokker.

L’événement est prévu pour le 18 avril, a-t-elle précisé.

« Je ne peux pas vous dire à quel point je suis excité. »

