Un vétéran de la Seconde Guerre mondiale fête ses 98 ans, la clinique La Salle VA organise une fête surprise pour Paw Paw Man – Shaw Local

Ervin Safranek, un résident de Paw Paw et vétéran de la marine de la Seconde Guerre mondiale, a eu 98 ans jeudi.

Le personnel de la clinique La Salle des anciens combattants, qui offre une grande variété de services de santé aux anciens combattants, a appris que Safranek venait le jour de son anniversaire pour une visite de contrôle de soins primaires et a décidé de lui organiser une fête d’anniversaire surprise. Les travailleurs de la clinique ont décoré et acheté des cupcakes et des bougies pour célébrer. Une vingtaine de membres du personnel ont chanté pour Safranek et lui ont souhaité un joyeux anniversaire.

Le groupe a passé du temps à parler, et Safranek les a fait rire constamment avec ses blagues et son esprit vif. Il a dit qu’il avait de la chance d’être en si bonne santé et qu’il n’avait pas l’impression d’avoir 98 ans. Il est vif d’esprit, aime faire des blagues, se déplace de manière autonome et conduit toujours – il estime à environ 20 000 miles par an.

Safranek a été enrôlé dans la Seconde Guerre mondiale à l’âge de 18 ans. Il a eu le choix entre la marine ou l’armée, un choix qu’il a dit qu’il avait eu de la chance d’avoir, en disant: «Je ne voulais rien avoir à faire avec l’armée parce que je n’ai pas veux porter une cravate.

Il était stationné dans l’Atlantique Nord sur un navire de ravitaillement. Les navires de ravitaillement ont voyagé en convois, ont vu des guerres et ont perdu des navires. Le navire de ravitaillement sur lequel il se trouvait avait des fusils, mais ils étaient destinés à la protection et à la défense.

Safranek a déclaré avoir vu de nombreuses régions du monde, y compris l’Afrique et certaines parties de l’Italie, tout en transportant des fournitures. Après cela, il est allé sur la côte ouest pour suivre une formation spéciale de commandement et a été nommé responsable de l’unité hospitalière d’Okinawa.

Il a dit que la Seconde Guerre mondiale était différente de toutes les autres guerres que les Américains ont connues parce qu’elle impliquait tout le monde. Les femmes rejoignent le marché du travail pour la première fois et les citoyens reçoivent des rations. Il a dit que le projet, cependant, était quelque chose qu’il attendait.

“Je faisais juste ce que je devais et mon devoir de me battre pour mon pays”, a déclaré Safranek.

Après la fin de la guerre, Safranek a été stationné sur un destroyer jusqu’à ce qu’il soit démobilisé. Il est ensuite rentré chez lui à Paw Paw, où son père l’a nommé associé dans son épicerie. Safranek a ensuite contracté un prêt et construit son propre supermarché.

“J’ai travaillé dur toute ma vie et j’ai passé beaucoup d’heures dans mon magasin”, a-t-il déclaré.

En 2000, il a vendu le supermarché, et maintenant il s’appelle le Paw Paw Fresh Market.

Au cours des 93 dernières années de sa vie, Safranek a vécu à Paw Paw. Quand il avait 5 ans, il a déménagé de Kenosha, Wisconsin, à Paw Paw avec ses parents et y vit depuis. Ses deux parents ont émigré de Tchécoslovaquie et Safranek a déclaré qu’ils avaient l’équivalent d’une éducation de huitième année.

Mais sa mère parlait anglais, bohémien et allemand, ce qui, selon Safranek, était utile car la population de Paw Paw à l’époque était en grande partie allemande. Lorsqu’ils ont déménagé à Paw Paw, Safranek a déclaré qu’il se souvenait que la route principale de la ville était toute en boue et qu’il y avait deux hôtels en ville, dont l’un dans lequel il avait séjourné à leur arrivée.

Safranek a deux fils, sept petits-enfants et cinq arrière-petits-enfants. Il est impliqué dans le Lions Club et est actif dans son église. Safranek a déclaré qu’il avait apprécié cet anniversaire, mais qu’il “devait encore attendre quelques années pour le grand”, lorsqu’il aura 100 ans.