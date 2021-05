Un vétéran de la Seconde Guerre mondiale fait un don de Rs 1 Lakh à l’armée indienne pour le travail de secours contre le COVID-19

C’est en période de détresse que sort le meilleur et le pire de l’humanité. Récemment, l’Inde en a été témoin de manière proactive. D’un côté, il y a des gens qui ont été arrêtés pour avoir accumulé des médicaments, des réserves d’oxygène, tandis que de l’autre, il y a ceux qui aident les concitoyens dont ils ont besoin, de manière désintéressée. De nombreux conducteurs de pousse-pousse ont commencé l’auto-ambulance gratuitement, les personnes âgées ont fait don de leurs économies afin d’aider les gouvernements et les organisations non gouvernementales (ONG) à renforcer leur lutte contre la nouvelle pandémie de coronavirus.

Lors d’un incident récent, un vétéran de l’armée âgé de 99 ans a fait don d’une somme de Rs 1 Lakh à l’armée indienne pour lutter contre le COVID-19. Selon The Tribune rapport, Lance Naik Kesho Lal Verma a remis personnellement le chèque aux officiers supérieurs de l’armée au quartier général de la sous-zone à Jalandhar. Le héros de la vie réelle avait porté ses médailles lors de sa visite au quartier général du Pendjab.

Verma a mentionné qu’il avait fait partie de l’armée pendant 16 ans après l’avoir rejoint en 1942. Il a mentionné qu’il était avec le Royal Indian Army Service Corps, et a été déployé avec le commandement de l’Asie du Sud-Est de l’armée britannique. Le vétéran de l’armée a également assisté à la Seconde Guerre mondiale et a également été prisonnier de guerre pendant la même période. Après son passage dans l’armée, il a rejoint les routes publiques Pepsu.

Pendant ce temps, l’armée indienne n’a cessé de déployer ses efforts pour aider pendant cette situation de crise. Récemment, ils avaient installé un hôpital COVID-19 de 20 lits dans l’une des zones reculées de la région d’Uri au Jammu-et-Cachemire. L’hôpital a été spécialement aménagé pour ceux qui vivent dans cette région. En raison du nombre croissant de cas de coronavirus sur le territoire de l’Union, les hôpitaux gouvernementaux ont été surchargés, dans un tel temps, une installation comme celle-ci est clairement une initiative bienvenue. En dehors de cela, l’armée indienne avait également construit un hôpital Covid de 200 lits à Rangreth de Srinagar.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici