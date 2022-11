Un vétéran de la Seconde Guerre mondiale a une balle coincée dans le cou pendant 8 décennies, révèle une radiographie

Un vétéran de la Seconde Guerre mondiale a été choqué après avoir découvert qu’une balle de la guerre était toujours coincée dans son cou près de 8 décennies plus tard. Selon un rapport du Daily Star UK, le vétéran de la guerre identifié comme Zhao He est un résident de la Chine. L’homme de 95 ans s’est fait loger la balle dans le corps pendant la catastrophique Seconde Guerre mondiale. Cependant, le chaos et le chaos étaient tels à l’époque qu’il n’a même pas réalisé sa présence après la fin de la guerre. Ce n’est que récemment que le personnel médical d’un hôpital du Shandong, en Chine, a vu la balle alors qu’il effectuait une radiographie du cou de Zhao He.

Le gendre de la personne âgée, Wang, ignorait apparemment que Zhao avait été abattu à plusieurs reprises pendant la guerre. Par conséquent, le repérage de la balle de plusieurs décennies a été un énorme choc pour lui. Selon le portail, le gendre a également révélé qu’en plus de la balle, il y avait des restes de plusieurs éclats d’obus de guerre trouvés dans son corps. Wang a détaillé que Zhao avait été blessé alors qu’il transportait un camarade blessé de l’autre côté de la rivière lors d’une de ses batailles.

“Il a été blessé alors qu’il transportait un camarade blessé à travers une rivière pendant l’une des batailles. Il y a aussi des éclats d’obus dans d’autres parties de son corps », a-t-il déclaré. Ce n’est rien de moins qu’un miracle, disent les médecins, car la balle coincée n’a causé aucun problème indésirable aux personnes âgées malgré sa présence dans son corps depuis environ 77 ans. Les experts médicaux ont décidé de ne pas retirer la balle de son corps car elle n’a pas encore causé de dommages. De plus, compte tenu de l’âge des personnes âgées, la procédure impliquerait une intervention chirurgicale risquée. Le vétéran de la guerre était d’accord avec les experts médicaux et a déclaré: “J’ai été en bonne santé toutes ces années, il n’y a donc aucune raison de changer les choses maintenant.”

Notamment, l’ancien soldat chinois a rejoint la force militaire de son pays alors qu’il n’était qu’un adolescent. Zhao He a participé à deux guerres dont la guerre de Corée qui a eu lieu dans les années 1950 aux côtés de la Corée du Nord, l’autre a été menée contre les États-Unis et la Corée du Sud.

