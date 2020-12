Un ancien combattant de 101 ans laissé seul et en deuil après avoir perdu sa femme à cause du coronavirus a reçu plus de 7000 cartes de Noël de sympathisants après avoir pleuré lors d’une interview télévisée.

John Lister de Griston à Norfolk, qui a servi comme tireur pendant la Seconde Guerre mondiale, a attrapé un coronavirus en mars aux côtés de sa femme Ella, 92 ans.

Quelques jours après avoir été testé positif, son amoureux d’enfance et compagnon pendant plus de 70 ans est décédé à l’hôpital.

Dans une interview télévisée locale, M. Lister, affligé de chagrin, a raconté sa solitude en essuyant ses larmes et en disant: « C’est la solitude.

«Parfois, je suis dans ma chambre et la seule fois que je vois quelqu’un, c’est quand ils apportent mes repas.

M. Lister a déjà déclaré à l’Eastern Daily Press que le coronavirus est « pire que la guerre ».

Quelques heures après la diffusion de son histoire sur Anglia TV, les gens se sont engagés à envoyer des vœux de Noël à Thorp House Nursing Home de partout au Royaume-Uni ainsi qu’au Canada, en Amérique et en Australie.

Hayley Attew a écrit: « Mes enfants ont décoré une carte aujourd’hui et l’ont envoyée. J’espère vraiment qu’il ne se sent pas seul avec ce qui, espérons-le, sera un afflux de bons vœux et de gentillesse que tout le monde lui enverra.

«Cette histoire nous a fait réfléchir à des choses, alors ma famille va écrire à quelques maisons de retraite pour leur demander si quelqu’un aimerait devenir notre correspondant / ami. Personne ne devrait se sentir seul.

M. Lister, qui est un fan de Norwich City depuis toujours, a également reçu une friandise de Noël de la part de son équipe préférée – un maillot signé par tous les joueurs.

Le gardien Tim Krul a déclaré: « Nous devons parfois nous rappeler combien de personnes vivent des choses comme celle-ci.

«J’espère qu’avec un petit geste, nous pouvons l’améliorer un peu.