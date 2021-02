Un vétéran de la production des Golden Globes explique comment monter un spectacle pendant une pandémie

En raison de la pandémie de coronavirus, les 78e Golden Globes ne ressembleront à aucun autre de son histoire. Les hôtes Tina Fey et Amy Poehler et les présentateurs présideront les festivités à partir de deux sites sur place à New York et Los Angeles et les nominés assisteront à distance.

Cela a signifié le triple de la coordination pour Trueblood, une dirigeante chevronnée qui, lorsqu’on lui a demandé de décrire son travail, a à moitié plaisanté: «Si je vous rencontre, cela signifie que quelque chose a terriblement mal tourné, et je suis là pour y remédier. . »

Une partie de la réalisation des Globes au milieu d’une année d’incertitude abondante a nécessité une planification abondante, a déclaré Trueblood, qui a travaillé sur l’émission pendant environ 20 ans.

Au cours d’une année normale, les préparatifs commenceraient au début de l’automne – peut-être en août ou en septembre – et s’intensifieraient après les nominations. Cette année, les conversations sur la direction de l’émission ont commencé vers le mois de mai, les plans ayant évolué à plusieurs reprises et continuant de le faire. En fait, a-t-elle déclaré, jusqu’à il y a environ une semaine, ils discutaient encore de la possibilité pour des présentateurs entièrement virtuels d’annoncer les nominés, Fey et Poehler annonçant les gagnants, qui ne sont pas connus avant la diffusion.