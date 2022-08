Un vétéran de la marine qui venait de déménager à Calgary a été tué dans une attaque aléatoire non provoquée, selon la police

Un vétéran de la marine qui vient de déménager à Calgary a été identifié comme victime d’une attaque aléatoire et non provoquée dans la communauté sud-est d’Inglewood samedi.

Edward Brett Davidson, 39 ans, a été mortellement poignardé à l’extérieur de son appartement dans le bloc 1000 de la neuvième avenue SE après avoir été confronté à un homme qui, selon la police, avait des liens familiaux lâches avec un autre locataire.

Les deux hommes ne s’étaient jamais rencontrés, selon la police de Calgary.

Cory Carl Miklic, qui porte également le nom de famille Szabo, a été accusé d’homicide involontaire coupable, bien que le service de police de Calgary envisage d’augmenter l’accusation.

Après avoir été poignardé, Davidson a trébuché hors du bâtiment, où il s’est effondré.

Les bons samaritains ont essayé d’aider

Le personnel de F45 Training, un centre de fitness qui occupe un espace de vente au rez-de-chaussée, a tenté de sauver la vie de Davidson, ainsi que “de nombreux témoins”, selon la police.

Davidson est décédé peu de temps après à l’hôpital.

Des dizaines d’officiers se sont penchés sur les images des caméras de sécurité du quartier, identifiant finalement un suspect. Miklic a été arrêté le même jour.

Le meurtrier accusé a de longs antécédents criminels avec plus d’une douzaine de condamnations pour crimes violents en Colombie-Britannique et en Alberta.

Recherché en vertu d’un mandat à Vancouver

Les archives judiciaires montrent que Miklic est également recherché par la police de Vancouver en vertu de mandats émis le 12 août lorsqu’il ne s’est pas présenté au tribunal pour voies de fait, voies de fait avec une arme et possession d’une arme dans un but dangereux.

Entre 2010 et 2018, Miklic a été reconnu coupable de neuf chefs d’accusation, dont voies de fait causant des lésions corporelles, voies de fait contre un agent de la paix et voies de fait. Il a également été reconnu coupable de harcèlement criminel, d’avoir proféré des menaces, d’avoir enfreint la probation et d’avoir volé moins de 5 000 $.

La peine la plus sévère que Miklic a reçue était une peine de deux ans de prison en 2018 pour voies de fait et voies de fait contre un agent de la paix, mais toutes les autres peines étaient inférieures à cinq mois.

En 2021, Miklic a été reconnu coupable de voies de fait causant des lésions corporelles après une attaque contre un homme qui travaillait à l’Université St. Mary’s dans le sud-est de Calgary. La victime a été projetée au sol et a reçu des coups de poing et de pied à plusieurs reprises. Miklic a été condamné à sept mois de prison pour cette agression.

Au cours des quatre dernières années à Calgary, Miklic a été reconnu coupable de neuf accusations de voies de fait, dont trois condamnations pour voies de fait contre des policiers. Ses peines allaient de quelques jours de prison à un an.

Dans un communiqué publié mardi, le CPS a pris la rare décision de plaider pour la détention de Miklic en attendant son procès.

“Il s’agissait d’une mort tragique et insensée qui n’aurait pas dû se produire. Le suspect est connu de la police et nous préconisons activement qu’il reste en détention pour assurer la sécurité publique”, a déclaré le sergent d’état-major. Martin Schiavetta.

“A la famille et aux amis de Brett, nos plus sincères condoléances et notre promesse que nous ferons tout notre possible pour tenir l’accusé responsable.”

Victime d’une “bonne âme” passionnée par la vie

La famille de Davidson a publié une déclaration détaillant leur « choc et désespoir complets » face au meurtre insensé.

“Son sourire contagieux et son grand cœur nous manqueront éternellement”, a écrit la famille. “La vie de Brett tournait autour de sa famille très unie et de ses nombreux amis.”

Davidson est né et a grandi sur l’île de Vancouver, mais a récemment déménagé à Calgary “à la recherche d’une nouvelle aventure”, selon la famille.

Brett Davidson est né et a grandi sur l’île de Vancouver, mais a récemment déménagé à Calgary à la recherche d’une nouvelle aventure, selon sa famille. (Soumis par la famille Davidson)

“Dès sa jeunesse en tant qu’athlète et entraîneur, au service de son pays dans la marine, Brett était un homme qui voyageait beaucoup dont la bonne âme et la passion pour la vie se faisaient sentir partout.”

“Ses paroles de sagesse ouvertes et honnêtes étaient sûres de résonner et d’influencer ceux qui vivent pleinement leur vie, donnent l’exemple et défendent toujours ce qui est juste.

“Le comportement bienveillant de Brett, mais sa nature compétitive, ont toujours attiré les gens pour le connaître. L’amour de Brett pour le plein air a alimenté ses passe-temps et ses intérêts, partageant cette passion avec sa famille, ses amis et son chien. Être dehors était son sanctuaire.”

La police offre une assistance aux victimes à tous les témoins touchés par l’homicide. Appelez l’équipe d’assistance aux victimes au 403-428-8398 ou sans frais au 1-888-327-7828.

Le Calgary Distress Centre offre également des conseils gratuits en cas de crise et peut être joint au 403-266-4357 ou au 211.