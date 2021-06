Un vétéran de la MARINE qui aurait vu un OVNI en forme de « Tic-Tac » a demandé des excuses publiques au ministère de la Défense après avoir affirmé qu’il avait été moqué et ridiculisé par des fonctionnaires.

Cela survient quelques jours seulement après que le gouvernement américain a publié son rapport sur des phénomènes aériens non identifiés qui ont confirmé que les objets volants peuvent constituer une menace pour la sécurité nationale.

Un vétéran de la marine affirme qu’il a été « moqué et ridiculisé » alors qu’il tentait d’expliquer l’observation de l’UAP « Tic-Tac » Crédit : CNN

Le Pentagone a publié son rapport sur les ovnis vendredi Crédit : Getty

Kevin Day a déclaré qu’on s’était « moqué de lui, qu’on se moquait de lui et qu’on en parlait » alors qu’il tentait de se rappeler ce qu’il avait vu en novembre 2004, rapporte le New York Post.

Il a posté sur Facebook : De 2004 à 2009, quand j’ai quitté le DOD par frustration, j’avais essayé en vain d’obtenir que quelqu’un, n’importe qui, m’écoute.

« Pourtant, chaque fois que j’essayais de décrire ce que nous avions vu dans SOCAL pendant le TIC TAC, on se moquait ouvertement de moi, je faisais des blagues et une fois même, mon patron de l’époque me demandait juste WTF que je fumais.

« Je tiens également la NAVY/DOD directement responsable de ce que moi et d’autres avons vécu en essayant de remplir notre propre devoir et de simplement faire le travail que le peuple américain a payé et attend de nous. »

Il a demandé des excuses publiques formelles aux responsables de la défense américaine.

Kevin Day a demandé des excuses aux responsables de la défense américaine Crédit : ufocongress.com

Dans un article séparé, M. Day a déclaré qu’il n’avait pas de mots pour la « justification » qu’il ressentait après la publication du rapport non classifié.

L’ancienne pilote de chasse Alex Dietrich, qui était en mission d’entraînement lorsqu’elle a repéré l’orbe en forme de Tic-Tac, a déclaré qu’elle voulait « normaliser » le débat sur les ovnis en parlant de son expérience.

Elle a déclaré à Reuters qu’elle espérait que les gens parleraient des observations sans craindre d’être ridiculisés ou moqués.

Elle a déclaré: «Les gens pourraient être préoccupés par leur carrière ou leur église ou quelque chose comme ça. Ils ne veulent pas être la personne dingue des ovnis, alors je suppose que j’essaie de le normaliser en en parlant.

Les responsables du renseignement ont publié vendredi le rapport très attendu qui examinait 144 observations de « phénomènes aériens non identifiés ».

Le pilote à la retraite Alex Dietrich a déclaré qu’elle voulait « normaliser » le débat sur les ovnis Crédit : CNN

Mais, le gouvernement américain n’a pu identifier qu’un seul incident avec une « confiance élevée » – un gros ballon qui se dégonfle.

Cette affaire a été mise sur le compte d’« encombrement aérien ».

Le rapport a déclaré qu’il n’avait trouvé aucune preuve que les PAU résultaient de visiteurs étrangers ou de pays étrangers – bien qu’ils ne sachent pas ce qu’ils étaient.

Il a déclaré: « Nous n’avons aucune indication claire que l’un de ces phénomènes aériens non identifiés fait partie d’un étranger [intelligence] programme de collecte, et nous n’avons pas de données claires indiquant une avancée technologique majeure par un adversaire potentiel. »

Mais, cela ne pouvait exclure aucune des hypothèses potentielles.

Le dossier ne pouvait exclure que des observations inexpliquées pourraient être des avions secrets en provenance de Russie Crédit : AP

Le rapport récemment publié indique que les observations aériennes inexpliquées pourraient être des avions secrets de Chine ou de Russie – ou un groupe terroriste « non gouvernemental ».

Le dossier contient une section classifiée qui n’est pas disponible pour les médias et le public à lire.

Des théoriciens du complot extraterrestres ont fustigé le contenu du rapport et accusé le gouvernement américain d’avoir prétendument caché la vérité au public.

Misty Ingram, du Alien Research Center, a déclaré au Mirror : « Ils savent très bien ce qui existe, mais ils refusent de nous dire la vérité.

« C’est un badigeon complet. Ils veulent nous alimenter petit à petit, nous mettre à l’eau petit à petit, pour ne pas déclencher l’hystérie. »

Gregory Monaghan, du Minnesota, a qualifié le rapport de « gaspillage chaotique » de l’argent des contribuables.

Il a déclaré: «Je n’en attendais pas moins. C’est un gaspillage chaotique de l’argent des contribuables.

« Nous savons tous que la vie au-delà de la Terre existe. Pourquoi ne pas simplement nous dire la vérité que d’autres êtres ont trouvé notre planète ? Je n’ai aucun doute qu’ils vivent parmi nous maintenant. »