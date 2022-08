Un vétéran de la guerre en Irak avec Rock Falls Guard honoré par Transportation Corps – Shaw Local

Un membre de la Garde nationale de l’armée de l’Illinois qui a été déployé à deux reprises en Irak avec la Rock Falls 1644th Transportation Company a été intronisé à titre posthume au Temple de la renommée du Corps des transports de l’armée américaine.

Un mémorial se trouve sur le site de West Fourth Street à Sterling où Terry Jones a été tué à moto l’année dernière. (Alex T. Paschal/apaschal@shawmedia.com/credit)

La cérémonie d’intronisation qui comprenait feu le Sgt. 1re classe Terry Jones II et 22 autres membres de la classe a eu lieu le 29 juillet à Fort Lee, Virginie.

[ Friends, family remember Terry Jones ]

L’épouse de Jones, Amy, ses filles Cadence et Evelyn et son père Terry ont accepté le prix en son nom. Il laisse également dans le deuil sa mère Teresa.

Jones est décédé le 13 juin 2021, lorsque sa moto a été heurtée par un autre véhicule qui a fait une embardée pour éviter de heurter une camionnette.

«En tant que soldat et chef, le Sgt. First Class Jones s’est démarqué de la foule », a déclaré le lieutenant-colonel Michael Barton, ancien commandant de la compagnie Rock Falls qui commande maintenant le 232e bataillon de soutien au maintien en puissance au combat à Springfield.

« Il a toujours eu une attitude positive qui plaçait ses soldats et la mission au-dessus de ses propres besoins », a ajouté Barton.

sergent. Première classe Terry L. Jones II

Jones avait 33 ans au moment de sa mort. Jones a été activé lors des opérations de réponse au COVID-19 et occupait le poste de sous-officier responsable du site de vaccination à Aurora lorsqu’il est décédé.

“Il était certainement un sur un million, et du point de vue d’un commandant, j’en prendrais mille comme lui”, a déclaré Barton. «Il avait un grand sourire et un rire bruyant contagieux. Pendant toutes les années où j’ai travaillé avec lui, je ne pense pas l’avoir jamais entendu faire une seule plainte.

Jones s’est enrôlé dans la Garde nationale de l’armée de l’Illinois alors qu’il était junior au lycée. Il a passé ses 15 ans avec la 1644th Transportation Company. Il s’est déployé deux fois en Irak, dont une fois avec son père qui était sergent-chef de la compagnie, en 2011-2012.

Terry Jones Sr., sergent de première classe à la retraite, est rejoint par la famille survivante de son fils – les filles Candace et Evelyn et sa femme Amy. Terry Jones II a été intronisé à titre posthume au Temple de la renommée du Corps des transports de l’armée américaine le 29 juillet à Fort Lee, en Virginie. Jones a servi avec la 1644th Transportation Company basée à Rock Falls pendant ses 15 années dans la Garde nationale de l’Illinois. (Photo de l’armée américaine par le 1er lieutenant Deran Tolbert, Bureau des affaires publiques du Commandement du soutien interarmes)

Jones a travaillé trois ans pour le département des transports de l’Illinois au département d’entretien des autoroutes de Morrison.

“Le Corps des transports est connu comme le fer de lance de la logistique et la devise du Corps est” rien ne se passe tant que quelque chose ne bouge pas “”, a déclaré Barton. « Sergent. Jones de 1re classe croyait fermement en cette devise et était conscient de l’impact que le Corps des transports avait sur l’armée.

Barton a déclaré que Jones était fier d’être un opérateur de transport motorisé et d’inculquer cette même fierté à ses soldats.

Le major-général à la retraite Steve Farmen, le membre le plus ancien du temple de la renommée, a parlé au nom des camarades de classe. Il a accordé une reconnaissance spéciale aux deux intronisés à titre posthume.

“A la famille et aux amis du Sgt. 1ère classe Terry Jones, un coup de chapeau spécial », a-t-il déclaré.

Farmen a ensuite qualifié les intronisés de « liste de noms des leaders du transport qui ont fondé, façonné et mis en œuvre la vision de l’évolution qui a soutenu le Corps des transports ».

Farmen a ensuite reconnu le soutien et les sacrifices consentis par les familles et les amis des intronisés. Il a conclu en élevant le service en temps de guerre des membres du Corps lors du rassemblement.

“Nous sommes des professionnels, tant militaires que civils”, a déclaré Farmen. « Vous êtes un combattant qui soutient des combattants. Vous ferez l’histoire et ferez partie d’un long héritage et d’un héritage d’excellence. Quelqu’un compte sur vous pour bouger, livrer et être à la pointe du changement. Ayez la vision et le courage de faire avancer la force.

Le colonel de l’armée américaine Beth A. Behn a dirigé la cérémonie d’intronisation. Elle a dit que les intronisés “ont laissé une marque indélébile” sur le Corps.

De gauche à droite : le sergent. le Major Randy Brown, commandant du US Army Transportation Corps ; le colonel Beth Behn, chef du Corps des transports de l’armée américaine ; Amy Jones de Sterling; sergent à la retraite. 1re classe Terry Jones père ; le major-général à la retraite Charles Fletcher, colonel honoraire du régiment du Corps des transports; et le sergent à la retraite. Le major Cedric Thomas, sergent-major honoraire du régiment du Corps des transports ; sont photographiés lors de la cérémonie d’intronisation au Temple de la renommée le 29 juillet à Fort Lee, en Virginie. Terry Jones II a été intronisé à titre posthume au Temple de la renommée du US Army Transportation Corps. (Photo de l’armée américaine par le 1er lieutenant Deran Tolbert, Bureau des affaires publiques du Commandement du soutien interarmes)

“Vous êtes des légendes du transport”, a-t-elle déclaré. « Que vous l’adoptiez ou non, vous l’êtes. En façonnant notre corps et en créant une vision pour l’avenir, vous l’avez fait à la fois en temps de conflit et en temps de paix.

Le Temple de la renommée reconnaît ceux qui servent avec distinction. Les initiations visent à promouvoir la cohésion et l’esprit de corps.

Barton a expliqué qu’en 2022, le processus de nomination a changé pour accepter les soumissions ouvertes de toute l’armée. C’est cette avenue que la 1644th Transportation Company a utilisée pour soumettre le nom de Jones à l’examen.