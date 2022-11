Un vétéran de la guerre de Corée à Princeton dit que ce n’était pas vraiment comme M * A * S * H ​​*

“La guerre est de longues périodes de rien, suivies de moments de panique et de peur.”

C’est du moins ainsi qu’Al Lewis de Princeton, qui a servi pendant la guerre de Corée, décrit l’expérience.

Aujourd’hui, Lewis a 89 ans. Il s’est enrôlé pour combattre alors qu’il n’avait que 17 ans et il a menti sur son âge pour s’inscrire.

“Eh bien, il y avait une guerre et je voulais y aller”, a-t-il dit d’un ton neutre, dans une interview avec le Similkameen Spotlight.

“Ils m’ont demandé l’année de ma naissance, et je leur ai juste dit l’année d’avant.”

Lewis s’est entraîné pendant un an sur le sol canadien avant d’être déployé comme carabinier au front, approximativement dans la zone de la frontière actuelle entre la Corée du Sud et la Corée du Nord.

La ligne de bataille était fluide.

“Nous faisions toujours des allers-retours.”

Les soldats se sont battus à partir de tranchées d’environ un mètre de large et d’un mètre de profondeur. Ils vivaient au-dessus de ceux-ci, dans des bunkers creusés à flanc de colline.

L’hiver était extrêmement froid avec beaucoup de neige, et en été c’était la saison de la mousson, et la pluie provoquait des inondations.

Alors que Lewis peut parler des combats – “oui, j’ai vu des morts et j’ai vu des blessés” – il se souvient aussi de la camaraderie, des jeux de balle et que la nourriture n’était pas trop mauvaise. Derrière les lignes, des cuisines mobiles alimentent l’effort de guerre.

Un matin, pas satisfait de son paquet de rations, il décide de quitter le bunker et d’y retourner pour un petit déjeuner chaud.

Ce fut un choix qui faillit lui coûter la vie, car le moment coïncida avec une frappe d’artillerie aérienne.

Il est tombé au sol et s’est couvert la tête, disant ensuite que c’était l’une des rares fois où il avait vraiment peur.

Lorsqu’on lui a demandé si la guerre de Corée ressemblait vraiment à la série télévisée emblématique M * A * S * H ​​*, il rit longuement.

“Non pas du tout. Mais c’était une comédie. C’était tellement drôle, et j’ai vraiment aimé ça, et j’ai aimé les acteurs, mais non.

Lewis est revenu au Canada après 12 mois dans les tranchées et a épousé l’amour de sa vie, Eileen.

Le couple a hâte de célébrer son 70e anniversaire l’année prochaine.

Il est resté dans les forces pendant toute sa carrière, en tant que gardien de la paix, et a été stationné dans de nombreux points chauds à travers le monde. “Je n’ai aucun regret”, a-t-il déclaré. « J’ai vu beaucoup de monde et (les gens) ont été bons avec nous. C’est une belle vie.

Eileen a admis avoir élevé une famille et être une «épouse de l’armée» n’a pas toujours été facile.

“Je le referais, mais seulement avec lui”, sourit-elle.

