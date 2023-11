Un vétéran américain reçoit la première greffe d’œil au monde

Il ya 1 heure

Des chirurgiens de New York affirment avoir réalisé la première greffe complète d’œil au monde sur un homme, même s’il n’est pas certain qu’il retrouvera la vue.

Le 27 mai de cette année, il a subi une rare greffe partielle du visage en plus de la greffe de l’œil, à laquelle ont participé plus de 140 professionnels de santé.

Les chirurgiens de NYU Langone Health, qui ont effectué l’opération compliquée, ont déclaré jeudi que M. James, 46 ans, se remettait bien de la double greffe et que l’œil donné semblait remarquablement sain. Son œil droit fonctionne toujours.

“Le simple fait que nous ayons réussi la première greffe d’un œil entier avec un visage est un exploit formidable que beaucoup pensaient depuis longtemps impossible”, a déclaré le Dr Eduardo Rodriguez, l’un des principaux chirurgiens de l’équipe. “Nous avons fait un grand pas en avant et avons ouvert la voie au prochain chapitre visant à restaurer la vision.”

Les médecins ont déclaré qu’il y avait un flux sanguin direct vers la rétine, la partie de l’œil qui envoie les images au cerveau. Bien qu’il n’y ait aucune certitude que M. James retrouvera la vision dans son nouvel œil, les médecins n’excluent pas non plus cette possibilité.

M. James, un vétéran militaire, continuera d’être suivi par des médecins, mais les progrès qu’ils ont constatés avec ses yeux sont “exceptionnels”, déclare Bruce E. Gelb, MD, chirurgien transplanteur à l’Université de New York.

Le visage et l’œil donnés provenaient d’un seul donneur masculin dans la trentaine. Au cours de l’opération, les médecins ont injecté des cellules souches adultes provenant de la moelle osseuse du donneur dans le nerf optique pour favoriser sa réparation.

Sa femme depuis 20 ans, Meagan James, a déclaré à CNN que le voir après l’opération “était un sentiment fou, génial, bizarre, étrange, extatique et heureux”.

“J’étais juste heureux qu’il ait réussi, et tout allait bien sur le moment.”

Après l’accident, M. James a dû se faire retirer l’œil gauche à cause de la douleur et a subi de nombreuses interventions chirurgicales, dont une pour une prothèse de bras.

Il a qualifié la greffe d’œil de « changement de vie » et se dit « reconnaissant au-delà des mots » envers le donneur et sa famille pour avoir rendu l’opération possible.