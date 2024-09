Un vétéran américain fait des progrès « incroyables » après la première greffe oculaire au monde

Un vétéran de l’armée américaine qui a reçu la première greffe d’œil entier au monde a fait des progrès significatifs un an plus tard et a pu reprendre sa vie normale, selon les chercheurs.

Aaron James, 46 ans, a également bénéficié d’une rare greffe partielle du visage. Il a perdu la majeure partie de son visage dans un accident en 2021 alors qu’il travaillait comme monteur de lignes à haute tension.

L’œil du donneur a jusqu’à présent maintenu une pression et un flux sanguin normaux et conservé sa taille, contrairement aux yeux des donneurs chez les animaux qui rétrécissent souvent après les transplantations, ont déclaré des chercheurs de NYU Langone Health dans une nouvelle étude.

M. James n’a pas encore recouvré la vue de cet œil, mais les chercheurs espèrent qu’il pourra éventuellement voir à nouveau avec cet œil.

Ils ont déclaré qu’ils étaient « vraiment étonnés » par le rétablissement de M. James.

« Les résultats que nous observons après cette procédure sont assez incroyables et pourraient ouvrir la voie à de nouveaux protocoles cliniques et inspirer de nouvelles recherches sur les transplantations complexes impliquant des organes sensoriels critiques », a déclaré le Dr Vaidehi Dedania, ophtalmologue de M. James.

Les auteurs de l’étude ont déclaré qu’un test appelé électrorétinographie – qui mesure la réponse électrique de la rétine à la lumière – a montré que les bâtonnets et les cônes de l’œil donneur, les cellules nerveuses sensibles à la lumière de l’œil, ont survécu à la greffe.

« Cette réponse électrique convertit la lumière en signaux que le cerveau pourrait finalement interpréter comme une vision, donnant de l’espoir pour l’avenir des greffes d’œil entier dans le but de restaurer la vue », ont déclaré les chercheurs.

M. James a perdu son bras et la majeure partie de son visage dans l’accident à haute tension [The James family]

M. James n’a pas perdu la vue de son œil droit. En mai dernier, il a subi une intervention chirurgicale de 21 heures qui a mobilisé plus de 140 professionnels de la santé.

Le visage et l’œil donnés proviennent d’un seul donneur masculin d’une trentaine d’années. Au cours de l’opération, les médecins ont injecté des cellules souches adultes de la moelle osseuse du donneur dans le nerf optique pour favoriser sa réparation.

Les chercheurs ont déclaré que M. James avait depuis franchi de nombreuses étapes importantes, notamment la capacité de manger des aliments solides et de retrouver son odorat.

« Je suis redevenu un homme normal, faisant des choses normales », a déclaré M. James.

Le vétéran militaire de 46 ans est seulement la 19e personne aux États-Unis à subir une greffe du visage et la première personne au monde à recevoir une greffe d’œil humain entier.

Les opérations de transplantation oculaire entière posent de nombreux défis en raison de la structure et des fonctions complexes de l’organe.

Les chercheurs se concentrent désormais sur l’utilisation de la greffe de M. James pour comprendre comment restaurer la vue de l’œil, a déclaré le Dr Eduardo Rodriguez, auteur principal de l’étude et directeur du programme de transplantation du visage à l’Université de New York.

M. James, quant à lui, se concentre désormais sur l’envoi de sa fille, Alice, à l’université.

« Cette année a été la plus transformatrice de ma vie », a-t-il déclaré. « On m’a offert une seconde chance et je ne considère pas un seul instant comme acquis. »