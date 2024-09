Un vétéran américain constate des progrès « remarquables » après sa première greffe oculaire

Un vétéran de l’armée américaine qui a reçu la première greffe d’œil entier au monde a fait des progrès significatifs un an plus tard et a pu reprendre sa vie normale, selon les chercheurs.

Aaron James, 46 ans, a également bénéficié d’une rare greffe partielle du visage. Il a perdu la majeure partie de son visage dans un accident en 2021 alors qu’il travaillait comme monteur de lignes à haute tension.

L’œil du donneur a jusqu’à présent maintenu une pression et un flux sanguin normaux et conservé sa taille, contrairement aux yeux des donneurs chez les animaux qui rétrécissent souvent après les transplantations, ont déclaré des chercheurs de NYU Langone Health dans une nouvelle étude.

M. James n’a pas encore recouvré la vue de cet œil, mais les chercheurs espèrent qu’il pourra éventuellement voir à nouveau avec cet œil.

Ils ont déclaré qu’ils étaient « vraiment étonnés » par le rétablissement de M. James.

« Les résultats que nous observons après cette procédure sont assez incroyables et pourraient ouvrir la voie à de nouveaux protocoles cliniques et inspirer de nouvelles recherches sur les transplantations complexes impliquant des organes sensoriels critiques », a déclaré le Dr Vaidehi Dedania, ophtalmologue de M. James.

Les auteurs de l’étude ont déclaré qu’un test appelé électrorétinographie – qui mesure la réponse électrique de la rétine à la lumière – a montré que les bâtonnets et les cônes de l’œil donneur, les cellules nerveuses sensibles à la lumière de l’œil, ont survécu à la greffe.

« Cette réponse électrique convertit la lumière en signaux que le cerveau pourrait finalement interpréter comme une vision, donnant de l’espoir pour l’avenir des greffes d’œil entier dans le but de restaurer la vue », ont déclaré les chercheurs.