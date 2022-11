Un vétéran a aidé à désarmer un homme armé au club gay de Colorado Springs – Shaw Local

COLORADO SPRINGS, Colorado – (AP) – Lorsque le vétéran de l’armée Rich Fierro s’est rendu compte qu’un homme armé pulvérisait des balles à l’intérieur du club où il s’était réuni avec ses amis et sa famille, les instincts de son entraînement militaire se sont immédiatement manifestés.

Il s’est d’abord penché pour éviter tout tir entrant potentiel, puis s’est déplacé pour essayer de désarmer le tireur.

« C’est le réflexe. Aller! Allez au feu. Arrêtez l’action. Arrêtez l’activité. Ne laissez personne se blesser. J’ai essayé de ramener tout le monde », a-t-il déclaré lundi devant son domicile.

Fierro est l’une des deux personnes à qui la police attribue le mérite d’avoir sauvé des vies en maîtrisant un homme de 22 ans armé de plusieurs armes à feu, dont un fusil semi-automatique de type AR-15, qui s’est déchaîné samedi soir au Club Q, un puits -lieu de rassemblement connu de la communauté LGBTQ à Colorado Springs. Cinq personnes ont été tuées et au moins 17 blessées.

Fierro était là avec sa fille Kassy, ​​son petit ami et plusieurs autres amis pour voir un spectacle de dragsters et fêter un anniversaire. Il a dit que c’était l’une des soirées les plus agréables du groupe. Cela a soudainement changé lorsque les coups de feu ont retenti et que le petit ami de Kassy, ​​Raymond Green Vance, a été tué par balle.

Cette photo non datée fournie par le département de police de Colorado Springs montre Raymond Green Vance, qui a été tué par balle au Club Q le samedi 19 novembre 2022, à Colorado Springs, Colorado. (Avec l’aimable autorisation du département de police de Colorado Springs via AP) (Département de police de Colorado Springs/AP)

S’adressant aux journalistes à son domicile lundi, Fierro a pleuré en se souvenant de Raymond souriant et dansant avant que les coups de feu ne retentissent.

Fierro pouvait sentir la cordite des munitions, a vu les éclairs et a plongé, poussant son ami vers le bas avant de tomber à la renverse.

Levant les yeux du sol, Fierro a vu le gilet pare-balles du tireur et la foule qui s’était enfuie vers la terrasse du club. Se déplaçant vers l’attaquant, Fierro a saisi le gilet pare-balles, a tiré le tireur vers le bas tout en criant à un autre client, Thomas James, de déplacer le fusil hors de portée.

Alors que le tireur était coincé sous un barrage de coups de poing de Fierro et de coups de pied à la tête de James, il a essayé d’atteindre son pistolet. Fierro l’a attrapé et l’a utilisé comme un gourdin.

“J’ai essayé de le finir”, a-t-il déclaré.

Lorsqu’un artiste qui était là pour le spectacle de dragsters est passé, Fierro leur a dit de donner un coup de pied au tireur. L’artiste a fourré une chaussure à talons hauts au visage de l’attaquant, a déclaré Fierro.

“Je les aime”, a déclaré Fierro à propos de la communauté LGBTQ de la ville. “Je n’ai que de l’amour.”

Fierro a effectué trois tournées en Irak et une en Afghanistan, et a déclaré qu’il avait été confronté à la violence. C’est pour ça qu’il s’est inscrit. “Personne dans ce club n’a demandé de faire ça”, a-t-il dit, mais tout le monde “va devoir vivre avec ça maintenant”.

Fierro et James, dont on savait peu de choses lundi soir, ont immobilisé le tireur jusqu’à ce que les policiers arrivent quelques minutes plus tard. Fierro a été brièvement menotté et assis dans une voiture de police alors que les forces de l’ordre tentaient de calmer le chaos.

Le chef de la police de Colorado Springs, Adrian Vasquez, a déclaré lundi que Fierro avait agi avec courage.

“Je n’ai jamais rencontré une personne qui s’était engagée dans de telles actions héroïques qui était si humble à ce sujet”, a déclaré Vasquez. “Il m’a simplement dit : ‘J’essayais de protéger ma famille.'”

Interrogé sur le fait d’être salué comme un héros, Fierro s’est opposé. “Je ne suis qu’un mec de San Diego”, a-t-il dit, debout devant sa maison et alternant entre l’anglais et quelques mots espagnols.

Le suspect, qui portait plusieurs armes à feu et des chargeurs de munitions supplémentaires, fait face à des accusations de meurtre et de crime de haine.

L’épouse de Fierro, Jess, a déclaré via Facebook que son mari s’était blessé au côté droit et s’était blessé aux mains, aux genoux et à la cheville. “Il était couvert de sang”, a-t-elle écrit sur la page de leur brasserie, Atrevida Beer Co.

Bien que ses actions aient sauvé des vies, Fierro a déclaré que les décès – y compris le petit ami de sa fille, Vance – étaient une tragédie à la fois personnelle et pour la communauté au sens large.

Les noms des victimes sont affichés sur un arc-en-ciel lors d’une veillée aux chandelles dans un coin près du site d’une fusillade de masse le week-end dans un bar gay, tard le lundi 21 novembre 2022, à Colorado Springs, Colorado (AP Photo/Jack Dempsey ) (Jack Dempsey/AP)

« Il y a cinq personnes que je n’ai pas pu aider. Et dont l’un m’était de la famille », a-t-il dit, alors que son frère posait une main consolante sur son épaule.

Fierro a déclaré qu’il ne se souvenait pas si le tireur avait répondu alors qu’il criait et luttait pour le maîtriser, mais il a pensé à leur prochaine interaction.

“Je vais voir ce type au tribunal”, a déclaré Fierro. “Et ce type va voir qui l’a fait.”

__

Metz a rapporté de Salt Lake City. Le journaliste d’Associated Press Jamie Stengle à Dallas a contribué.