La police métropolitaine a lancé une enquête sur des policiers repérés en train de « bafouer » les bordures de coronavirus en prenant un petit-déjeuner dans un café londonien.

Un passant a attrapé plusieurs voitures d’escouade à l’extérieur de The Chef House Kitchen alors que des militaires étaient assis à l’intérieur à 9 heures du matin, malgré l’interdiction des rassemblements et du service à table.

Brian Jennings, 44 ans, passe régulièrement devant le café, près de la base de patrouille de Greenwich dans le sud-est de Londres pour faire de l’exercice et les a vus assis à l’intérieur pour manger.

Le responsable informatique de Blackheath a déclaré qu’il était indigné par le site après avoir lu des membres du public qui avaient été condamnés à une amende pour se promener avec un café.

Un passant a attrapé plusieurs voitures d’escouade à l’extérieur de The Chef House Kitchen alors que les agents étaient assis à l’intérieur à 9 heures du matin, malgré l’interdiction des rassemblements et du service à table

Brian Jennings, 44 ans, passe régulièrement devant le café, près de la base de patrouille de Greenwich dans le sud-est de Londres pour faire de l’exercice et les a vus assis à l’intérieur en train de manger

Il a déclaré: « Il y a un grand dépôt de police au bord de la Tamise près de moi. Je passe devant plusieurs fois par semaine car c’est un endroit calme et agréable pour faire de l’exercice.

«Dans la zone industrielle voisine, il y a un café. Nous avons remarqué lors du premier verrouillage, puis nous avons remarqué à nouveau aujourd’hui que, régulièrement, à la première heure du matin, il y aura une demi-douzaine de voitures d’escouade à l’extérieur et chaque table pleine de policiers prenant le petit-déjeuner là-bas.

«Ce n’est pas un cas unique, cela dure depuis quelques mois. Vous lisez des articles sur des amendes dans les journaux et cela semble hypocrite car là-bas [looks like there is little] distanciation sociale dans le café.

Cela vient après que la police a réprimé plus durement la violation des règles. Sur la photo: Kensington Palace Gardens à Londres

« C’est un café public et il est ouvert et son service de table de service en lock-out – ce n’est pas bon.

« C’est à peu près aussi grave qu’au Royaume-Uni avec un virus et c’est insensible et stupide. Je pense que c’est vraiment mauvais.

Il a ajouté: « Je trouve que le mépris régulier et continu de la distanciation sociale et des règlements de verrouillage par la police est hypocrite et insensé en ce moment où les taux d’infection dans l’arrondissement de Greenwich sont parmi les plus élevés du Royaume-Uni. »

La police du Met examine les allégations et a déclaré qu’elle tentait de « trouver plus d’informations ».

La force a déclaré: « Nous sommes conscients des images et le travail est en cours pour obtenir plus d’informations. »

Le Chef House Kitchen a été approché pour commentaires.