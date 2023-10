Pour Steven Propster, les flammes tourbillonnantes ressemblaient à quelque chose tout droit sorti d’un film hollywoodien. Ils crépitaient et lui léchaient les talons, et il se demanda brièvement s’il s’en sortirait vivant.

Après près de trois décennies au département du shérif du comté de Los Angeles, Propster – alors adjoint – savait que c’était l’un de ses appels les plus proches. C’était au printemps 2019, alors que lui et deux collègues testaient un appareil d’entraînement dans l’un des champs de tir mobiles du département lorsque la remorque a pris feu.

“C’est devenu un véritable enfer”, a déclaré Propster au Times.

Quatre ans plus tard, cette scène ne semblait que trop familière, lorsqu’un une caravane garée à côté du complexe pénitentiaire de Castaic a pris feu et a envoyé deux adjoints à l’hôpital avec des brûlures au troisième degré. C’était au moins la quatrième fois en moins d’une décennie qu’un champ de tir mobile du département du shérif prenait feu, une fréquence d’incendies que plusieurs experts en armes à feu ont qualifiée de surprenante.

“C’est curieux qu’ils aient eu autant d’incendies”, a déclaré Phil Ludos, un ancien chef de la police du Michigan qui est maintenant vice-président d’une entreprise de formation de remorques de tir en Floride. « N’avons-nous pas appris ? Si j’avais un tir dans une portée mobile, je n’en aurais pas d’autre.

En règle générale, le département du shérif s’appuie sur des caravanes afin que des milliers d’adjoints puissent tester leurs compétences quatre fois par an. requis par la politique du ministère. Après l’incendie du 10 octobre, le ministère a rapidement fermé tous ses champs de tir mobiles, lancé une enquête interne et appelé le Bureau fédéral de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs à l’aide.

“Nous devons savoir pourquoi cela s’est produit et aller au fond des choses afin d’éviter que cela ne se reproduise”, a ensuite déclaré le shérif Robert Luna lors d’une conférence de presse.

Mais pour certains députés et ceux qui les représentent, le dernier incendie semblait frustrant et évitable – surtout si l’on considère le nombre de ceux qui l’ont précédé.

“Il semble que le département du shérif de Los Angeles ait été surpris une fois de plus en train d’essayer de ‘faire plus avec moins’, ce qui a entraîné un entretien inadéquat de ces caravanes et des blessures graves à deux de nos adjoints”, a déclaré Richard Pippin, président de l’Assn. des shérifs adjoints de Los Angeles. “ALADS est choqué d’apprendre qu’il y a eu autant d’incendies similaires et qu’il n’y a eu, à notre connaissance, aucun changement dans les procédures des remorques de tir.”

*****

Le département du shérif utilise des caravanes depuis la fin des années 1980. Dans un comté de la taille de Los Angeles, ils offraient une alternative attrayante et abordable aux champs de tir plus permanents construits dans des endroits éloignés. Au lieu de payer des heures supplémentaires aux députés pour qu’ils passent une journée à se rendre à un endroit fixe pour effectuer les tests d’armes à feu requis tous les quelques mois, le ministère pourrait déplacer les champs de tir mobiles d’une station à l’autre chaque semaine.

Il y a trente ans, les responsables ont déclaré que, outre leur commodité, les cuisinières mobiles étaient, à certains égards, plus sûres que les cuisinières extérieures. “Il n’y a aucune distraction”, a déclaré l’adjoint Robert Drake au Los Angeles Daily News en 1992. “Ici, vous avez la cible en bas de gamme, et c’est tout.”

À l’époque, le département disposait de cinq remorques, mais ce nombre est depuis passé à 15. Les structures mobiles de 50 à 53 pieds disposent généralement de trois couloirs de tir supervisés par un maître de tir. Les murs intérieurs sont recouverts de mousse insonorisante et une épaisse plaque de caoutchouc ou de métal appelée piège à balles se trouve derrière la cible.

Tous les quelques mois, les députés s’y entraînent à l’aide de cycles de formation conçus pour minimiser l’exposition au plomb. Comme les champs de tir intérieurs ordinaires, les caravanes de tir nécessitent un nettoyage régulier pour éviter une accumulation dangereuse de plomb et de poudre à canon.

Un ancien adjoint du département du shérif a expliqué le problème plus en détail.

“Lorsque vous tirez avec une arme à feu, il y a de la poudre et des explosifs à l’intérieur de la cartouche”, a déclaré le député, demandant à rester anonyme en raison d’un litige en cours impliquant le département. « Toute cette poudre à canon ne brûle pas – parfois elle finit sur le sol devant vous, parfois elle finit sur vos mains. »

Il s’agit d’un « problème connu », a-t-il déclaré, qui peut conduire à des incendies incontrôlables.

Bien que les cuisinières mobiles soient un outil courant pour les forces de l’ordre, on ne sait pas exactement à quelle fréquence elles prennent feu. Les experts de plusieurs zones ont déclaré que les incendies semblent rares. L’Association nationale des instructeurs d’armes à feu pour l’application de la loi. a déclaré qu’il ne suivait pas ces données et que le risque d’incendie dû à la poudre à canon non brûlée était une possibilité dans n’importe quel champ de tir qui n’était pas suffisamment nettoyé et ventilé.

“Quand vous me dites qu’il y a un incendie à l’intérieur d’un champ de tir, cela signifie le plus souvent soit qu’il n’a pas été entretenu correctement, soit qu’ils n’utilisent pas le bon type de munitions”, a déclaré Ludos, vice-président de Mobile Tactics, qui utilise le champ de tir. remorques pour effectuer des qualifications et des formations en matière d’armes à feu à travers le pays. “Nous sommes vraiment actifs depuis 2015, et nous n’avons jamais eu d’incident, jamais eu de blessure avec quelqu’un sur une remorque.”

Le premier incendie mobile que les responsables du département du shérif ont pu trouver remonte à 2016, lorsqu’un entrepreneur travaillant sur une remorque garée au centre de formation tactique et de survie du département a commencé à utiliser une meuleuse – un type d’outil électrique qui coupe le métal – à l’intérieur de la structure. .

Des étincelles provenant du broyeur ont déclenché un incendie, mais lorsque le Times a demandé plus de détails ce mois-ci, les responsables n’ont pas précisé si quelqu’un avait été blessé ni combien de dégâts l’incendie avait causé.

Trois ans plus tard, en mars 2019, Propster et quelques adjoints de la station Marina del Rey ont décidé de mettre en place un scénario de formation pour se préparer à l’éventualité d’un tireur actif sur un bateau.

Propster, qui avait déjà travaillé au SWAT, a déclaré qu’il avait suggéré de commencer le scénario avec un entraîneur flashbang, un dispositif non explosif qui ressemble à un autre outil courant dans l’arsenal des forces de l’ordre : un flashbang ou une grenade assourdissante.

Un flashbang traditionnel est un type d’explosif qui n’est généralement pas mortel et est utilisé pour désorienter les suspects avec un flash lumineux et une forte détonation. UN entraîneur flashbang est une version réutilisable de l’appareil qui fait un bruit fort mais ne contient aucun explosif.

Mais avant de déclencher un bruit fort en public et éventuellement de provoquer la panique, Propster souhaitait essayer l’appareil dans un environnement plus contrôlé pour vérifier son niveau de bruit réel. Comme la remorque était insonorisée, a-t-il déclaré, lui et les autres députés ont décidé de la tester sur place.

La première fois, a déclaré Propster, l’appareil s’est déclenché sans accroc. Un des autres députés a proposé de réessayer, sans protection auditive.

Ils entendirent le grand boum auquel ils s’attendaient. Mais ensuite, ils ont vu un pétillement « un peu comme une vieille mèche de dynamite », a déclaré Propster aux enquêteurs des affaires intérieures de l’époque, selon un enregistrement de l’entretien qu’il a partagé avec le Times.

“Une flamme de la taille d’une grande bougie s’est allumée”, a-t-il poursuivi. “C’était probablement un pouce de haut.”

L’un des autres députés a éteint la flamme avec son pied, a déclaré Propster aux enquêteurs. Dès qu’il l’a fait, deux autres flammes sont apparues à proximité – et il a crié à un autre adjoint d’apporter un extincteur.

“Il l’a arrosé, mais deux secondes plus tard, des flammes ont grimpé le long du mur”, a déclaré Propster au Times. « Nous avons couru vers la porte et la flamme a commencé à tourbillonner et à tout brûler et à nous chasser. C’était comme un film.

Les trois agents dans la caravane ont couru vers la porte et ont fait irruption dehors, s’échappant de peu alors que la caravane prenait feu. Les munitions non dépensées ont commencé à éclater et à exploser. Lorsque les pompiers sont arrivés, a déclaré Propster, ils ont eu du mal à éteindre l’incendie.

« Il fait chaud pendant deux jours », a-t-il déclaré. “Il s’est rallumé deux fois.”

En fin de compte, a déclaré Propster, lui et les autres députés impliqués ont tous été punis de cinq jours de congé sans solde. Les responsables du ministère ont confirmé que les employés avaient fait l’objet de mesures disciplinaires en relation avec l’incident de Marina del Rey, mais n’ont pas donné de détails.

Même si Propster savait qu’il avait déclenché l’incendie – quoique accidentellement – ​​il est ressorti de l’incident inquiet de l’utilisation continue par le ministère des remorques de tir.

« S’il y a un incendie, c’est un cas isolé », a-t-il déclaré. “Deux, OK, qu’est-ce qui cause ça?”

La même année, une caravane garée près du complexe pénitentiaire de Castaic prend feu. Comme pour l’incendie de 2016, les responsables ont déclaré que la cause était un entrepreneur possédant un outil électrique. Encore une fois, le ministère a déclaré que l’incident avait fait l’objet d’une enquête, mais n’a pas fourni de détails supplémentaires.

L’incendie de cette année s’est également déclaré dans une caravane près du complexe Castaic. Les responsables ont déclaré que la caravane – achetée à l’origine en 1992, ce qui en fait l’une des plus anciennes du département – ​​avait été entretenue et nettoyée par un entrepreneur extérieur en juillet. Le Bureau des services des installations du ministère y a effectué l’entretien normal des remorques en septembre.

Lorsque l’incendie a commencé plus tôt ce mois-ci, il y avait deux adjoints à l’intérieur : un vétéran de 17 ans affecté au centre correctionnel du comté de North et un vétéran de 20 ans affecté au tribunal de Sylmar. L’un passait un test de recertification mandaté par le département, et l’autre – le maître de champ de tir – supervisait.

Bien que les deux députés aient été gravement brûlés, ils se rétablissent et devraient survivre. Les représentants d’InVeris Training Solutions, qui ont déclaré avoir construit la remorque, n’ont pas répondu à une demande de commentaires.

Le département du shérif n’a pas encore précisé comment l’incendie s’est déclaré, mais la porte-parole du département, Nicole Nishida, a déclaré que les enquêteurs avaient préalablement déterminé qu’il s’agissait d’un accident.

“Tous les incendies précédents ont été déterminés comme étant causés par des circonstances périphériques et non par la fonctionnalité opérationnelle des champs de tir mobiles”, a ajouté Nishida. “L’incident de Marina del Rey était dû à une utilisation inappropriée du champ de tir mobile et les deux autres incendies ont été provoqués par des entrepreneurs effectuant l’entretien de l’intérieur.”

Plusieurs services du shérif à proximité – y compris ceux des comtés de Ventura, Riverside et San Bernardino – ont déclaré au Times qu’ils n’utilisaient pas de caravanes. Mais pour ceux qui le font, le récent incendie est une source d’inquiétude.

Le département du shérif du comté de San Diego a déclaré qu’il disposait d’une remorque de tir, mais qu’il ne l’utilisait pas actuellement car aucune qualification en matière d’armes à feu n’est en cours pour le moment. Le ministère n’a eu aucun problème avec la caravane dans le passé, selon le lieutenant David LaDieu. Mais les responsables sont « conscients de la situation à Los Angeles et la surveilleront », a-t-il déclaré.

Depuis l’incident de Castaic, le département du shérif du comté d’Orange a cessé d’utiliser ses deux champs de tir mobiles, même si les autorités locales ont également déclaré qu’elles n’avaient vu aucun signe de problème.

“Nous avons estimé qu’il était impératif de prendre toutes les précautions en fermant les deux et en veillant à ce qu’ils soient inspectés pour déceler tout danger potentiel”, a déclaré le sergent. Mike Woodroof a déclaré au Times dans un e-mail. “Nous n’avons actuellement pas de date à laquelle nous attendons nos MPR [Mobile Pistol Ranges] être à nouveau opérationnels, mais nous ne nous précipiterons pas car la sécurité de tous ceux qui les utilisent est notre priorité absolue.

Mais la mise hors ligne des champs de tir mobiles pourrait créer un autre problème pour les départements – en particulier ceux des grands comtés – lorsqu’il s’agit de garantir que les députés terminent leurs qualifications en matière d’armes à feu. À Los Angeles, ces qualifications ont généralement lieu quatre fois par an, et on ne sait pas encore comment cela fonctionnera pour l’instant, ni si le département reprendra à terme son utilisation des remorques mobiles.

“En attendant”, a déclaré Nishida, “nous étudions des options alternatives pour les qualifications en matière d’armes à feu pour le personnel de tout le comté.”