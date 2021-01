ISLAMABAD (AP) – Les négociateurs afghans doivent reprendre mardi les pourparlers avec les talibans visant à mettre fin à des décennies de conflit incessant alors même que les espoirs diminuent et que la frustration et la peur grandissent face à une flambée de violence à travers l’Afghanistan qui a des combattants des deux côtés blâmant le autre.

Torek Farhadi, un ancien conseiller du gouvernement afghan, a déclaré que le gouvernement et les talibans sont «deux minorités en guerre», le peuple afghan étant pris entre les deux – «l’un dit qu’il représente la république, l’autre dit que nous voulons mettre fin à l’occupation étrangère et à la corruption. Mais la guerre est (seulement) une question de pouvoir.

Les pourparlers d’arrêt et de départ interviennent dans un doute croissant sur un accord de paix américano-taliban négocié par le président sortant Donald Trump. Un retrait accéléré des troupes américaines ordonné par Trump signifie que seulement 2500 soldats américains seront toujours en Afghanistan lorsque le président élu Joe Biden prendra ses fonctions ce mois-ci.

Biden a plaidé pour le maintien d’une petite présence basée sur le renseignement en Afghanistan, mais les dirigeants talibans ont catégoriquement rejeté toutes les troupes étrangères. Les responsables familiers avec l’accord de paix américano-taliban disent qu’il n’y a pas de marge de manœuvre qui permettrait même à un petit nombre de troupes étrangères de rester.

Les talibans se sont renforcés depuis leur éviction en 2001 et contrôlent ou dominent aujourd’hui plus de la moitié du pays. Mais un consensus s’est dégagé selon lequel une victoire militaire est impossible pour les deux camps.

Lorsque la première série de pourparlers a commencé le 12 septembre – la première fois que les deux parties en conflit se sont rencontrées autour d’une table de négociation – elles ont été mises en garde contre le gaspillage de cette opportunité. L’échec signifie la poursuite de plus de quatre décennies de guerre, et encore plus de morts et de destructions.

À QUOI PEUT-ON S’ATTENDRE DE LA PROCHAINE CYCLE DE DISCUSSION?

Les attentes sont faibles. Le changement dans l’administration américaine devrait retarder les premiers jours des pourparlers alors que les deux parties attendent de voir si Biden s’en tiendra à l’accord négocié par Trump.

Le gouvernement afghan et les talibans ont proposé des points à l’ordre du jour. Dans ce tour, les deux parties décideront quels éléments peuvent être combinés ainsi que comment discuter des éléments séparés.

«L’opportunité initiale est que plusieurs points de l’ordre du jour sont similaires et qu’il serait facile de progresser», déclare Nader Nadery, membre de l’équipe de négociation du gouvernement, sans donner de détails. Nadery, cependant, a averti que la spirale de la violence augmentera la pression publique sur les négociateurs du gouvernement, ce qui pourrait faire dérailler les négociations.

QUELS SONT CERTAINS PROBLÈMES CONTENTIEUX?

L’un des éléments les plus délicats est peut-être un accord de partage du pouvoir. Il y a peu de preuves que le gouvernement de Kaboul sera disposé à partager le pouvoir ou que les talibans seront flexibles sur qui serait acceptable dans une administration de transition.

Le gouvernement veut qu’un cessez-le-feu soit au sommet de l’ordre du jour, tandis que les talibans veulent discuter du partage du pouvoir avec un certain engagement sur ce à quoi pourrait ressembler l’Afghanistan d’après-guerre. Ensuite, il y a la question de savoir comment désarmer à terme les talibans et les milices fidèles aux seigneurs de guerre, certains alignés sur le gouvernement, certains dans l’opposition.

Le porte-parole des talibans, Mohammad Naeem, a déclaré à l’Associated Press que les talibans étaient prêts pour une reprise des négociations, ajoutant qu’un cessez-le-feu était l’un des points de l’ordre du jour, sans donner plus de détails.

Les parties doivent également trouver comment préserver les droits des minorités et des femmes et apporter des modifications constitutionnelles. Les talibans exigent que tous les droits soient «conformes aux enseignements islamiques» – une formule vague dont les militants craignent qu’elle soit utilisée pour restreindre les libertés.

Anas Haqqani, membre de l’équipe de négociation des talibans, a semblé indiquer dans un tweet le mois dernier qu’il avait des problèmes avec certains des soi-disant changements progressifs en Afghanistan, les qualifiant d’idées étrangères et occidentales. Il a dit que tout ce qui est contraire à la culture islamique et afghane devrait «disparaître».

QUE DISENT LES AFGHANS?

Pour beaucoup, la paix semble être un rêve lointain. Un certain nombre de personnes interrogées à Kaboul ont vu leur pays dans une spirale descendante, brisé par des explosions quasi quotidiennes et des gangs criminels en maraude qui ont rendu les rues dangereuses après la tombée de la nuit.

Shahzia Ahmadi, une enseignante de 32 ans et mère de quatre enfants, a déclaré qu’elle ne laissera pas son fils de 13 ans faire du shopping par peur des ravisseurs qui exigent des rançons comprises entre 50 et 50 000 dollars.

Ahmad Zia, un commerçant de 38 ans, restait ouvert jusqu’à minuit. Plus maintenant. Il a dit qu’il ne restait pas dehors après 20 heures. Quant à la paix, Zia n’était pas optimiste. «Je n’ai pas vu de paix ou de journée paisible de ma vie. Je ne sais pas vraiment sur l’avenir de ce pays, mais je suis tellement déçu », a-t-il déclaré.

Un taux de criminalité en flèche et des attaques incessantes ont effrayé tout le monde, a déclaré Mohammed Sharif, un employé de 38 ans au ministère de l’Enseignement supérieur. Il a dit qu’il espère que les deux parties pourront parvenir à un résultat «parce que les Afghans ne peuvent plus faire face à tous ces nombreux problèmes».

QUI SONT LES SPOILERS?

L’escalade de la violence fait que tous les côtés se pointent du doigt. Le gouvernement blâme les talibans pour une série d’assassinats ciblés contre des militants, des journalistes, des juges et des avocats. Les talibans ont nié certaines des attaques. Lundi, Zabihullah Mujahed, le porte-parole des talibans, a accusé les États-Unis d’avoir frappé des bastions talibans qui n’avaient aucune signification militaire.

Une vidéo démystifiée que certains analystes ont accusé le gouvernement d’avoir réalisé pour condamner les talibans montrait trois hommes barbus, portant un drapeau taliban et affirmant que les talibans, et non le groupe État islamique, avaient mené une attaque contre l’université de Kaboul en décembre qui a tué 25 étudiants et enseignants . Les talibans ont nié l’attaque. L’EI a revendiqué la responsabilité et a également intensifié ces derniers mois ses assauts à Kaboul, ciblant souvent les chiites éduqués et issus de minorités.

Farhadi, l’ancien conseiller du gouvernement, a déclaré qu’un certain nombre d’acteurs pourraient ruiner le processus de paix – les tenants de la ligne dure des talibans qui veulent que les négociations échouent; seigneurs de guerre qui veulent garder leurs armes; les fonctionnaires corrompus qui veulent protéger leur richesse et les fonctionnaires répugnent à partager le pouvoir.

La méfiance est profonde. Un responsable taliban, qui a parlé sous couvert d’anonymat parce qu’il n’était pas autorisé à parler aux médias, a déclaré que les dirigeants talibans étaient sceptiques sur le fait que le gouvernement afghan voulait la paix, préférant le statu quo et rester au pouvoir. Un cessez-le-feu, a-t-il dit, pourrait être facilement mis au point, une fois que «nos dirigeants sont convaincus que l’autre partie est sincère».

Les voisins de l’Afghanistan exercent également une influence. L’envoyé de Washington, Zalmay Khlailzad, était au Pakistan lundi et même si aucun détail n’a été publié, il semble probable qu’il était là pour demander l’aide du Pakistan afin d’amener les talibans à conclure un accord pour réduire la violence.

« Malheureusement, les spoilers potentiels ne manquent pas », a déclaré Michael Kugelman, directeur adjoint du programme Asie au Wilson Center, basé à Washington.

«Nous ne parlons pas d’une pomme pourrie; nous parlons de tout un verger de pommes pourries avec des incitations au mur de pierre au mieux et au pire au sabotage.

L’écrivain d’Associated Press Rahim Faiez à Kaboul, en Afghanistan, a contribué à ce rapport.