Lorsque le premier cycle de pourparlers a commencé le 12 septembre – la première fois que les deux parties en guerre se sont rencontrées à une table de négociation – ils ont été avertis de ne pas gâcher l’occasion. L’échec signifie la poursuite de plus de quatre décennies de guerre, et plus de morts et de destructions.

Une vidéo non masquée selon laquelle certains analystes accusaient le gouvernement d’avoir condamné les talibans montrait trois hommes barbus portant un drapeau taliban et affirmant que les talibans, et non le groupe État islamique, avaient attaqué l’université de Kaboul en décembre, faisant 25 morts. les étudiants et les enseignants ont péri. . Les talibans ont nié l’attaque. L’Etat islamique a revendiqué la responsabilité et a également intensifié ses attaques à Kaboul ces derniers mois, ciblant souvent les chiites éduqués et issus de minorités.