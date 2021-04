L’ancien commissaire de police de la ville de New York, Bill Bratton, a déclaré que le verdict de culpabilité contre l’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin résultant du meurtre de George Floyd sera un « moment charnière » dans la police américaine.

« Nous avons encore un long chemin à parcourir, mais la mort de M. Floyd va accélérer et rendre beaucoup plus complet ce processus de changement, et vous le voyez déjà dans le sens du président des États-Unis, le vice-président, ce soir. , s’exprimant en faveur de la législation qu’ils ont déposée », a déclaré Bratton.

Quelques heures seulement après que Chauvin ait été reconnu coupable de meurtre au deuxième degré, de meurtre au troisième degré et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré, le président Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris se sont adressés au pays et ont renforcé leur soutien à la réforme de la police.

« L’été dernier, avec le sénateur Cory Booker et la représentante Karen Bass, j’ai présenté le Loi sur la justice et les services de police de George Floyd… Le président et moi continuerons d’exhorter le Sénat à adopter ce projet de loi », a déclaré Harris.

Bratton a déclaré à « The News with Shepard Smith » de CNBC que la réforme de la police ne viendrait pas de la défondation de la police, mais du financement efficace des services de police pour recruter et former les meilleurs et les plus brillants agents.

« S’il y a une grande lacune dans la police américaine aujourd’hui, c’est la formation », a déclaré Bratton. « Il n’y en a pas assez au début de la carrière. Il n’y en a certainement pas assez au cours de leur carrière. »

Un procès pour trois des autres officiers impliqués dans l’arrestation de Floyd, Thomas Lane, J. Alexander Kueng et Tou Thao, devrait commencer en août.