Un verdict de 83 millions de dollars remet en lumière les finances de Trump

Les deux sanctions frapperont également au cœur de l’identité de M. Trump – et de son ego – et mettront à l’épreuve sa méthode de gestion des crises juridiques. Pendant des années, il s’est présenté comme un magnat autodidacte capable de faire pencher le système judiciaire en sa faveur. Et à mesure que les poursuites contre lui se multipliaient, il a cherché à brouiller ses divers problèmes juridiques dans ce qu’il décrit sans fondement comme une « chasse aux sorcières » dirigée par ses opposants politiques.

“L’entreprise qu’est Trump ne va pas être détruite par une série d’affaires pénales”, a déclaré Steven M. Cohen, ancien procureur fédéral et haut fonctionnaire du bureau du procureur général qui enseigne désormais le droit des sociétés à la New York Law School. . « L’entreprise qu’est Trump va être mise en pièces par ces affaires civiles, et à un moment donné, il y a un risque de s’effondrer. »