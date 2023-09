Un ver invasif infectant le cerveau a fait son chemin vers la Géorgie

Un ver rond parasite infectant le cerveau, propagé principalement par des rats et des escargots, s’enracine dans de plus en plus de régions des États-Unis, suggère une étude menée cette semaine. Les scientifiques semblent avoir confirmé la présence du parasite au sein des populations locales de rongeurs de l’État de Géorgie. Bien que les cas humains soient considérés comme rares, ces vers peuvent également infecter et rendre malades de nombreux autres hôtes animaux.

Le parasite est connu sous le nom de ver pulmonaire du rat (Angiostrongylus cantonensis)—un nom qui fait allusion à son cycle de vie compliqué. Les vers adultes vivent, s’accouplent et pondent dans les poumons du rat. Ces œufs éclosent en larves, sont crachés dans la gorge du rat, puis avalés par le tube digestif, où ils finissent dans les excréments. Un escargot ou une limace arrive alors et mange les excréments contaminés ou est en contact suffisamment étroit pour que les vers s’enfouissent dans l’animal. Une fois à l’intérieur, les larves continuent de croître et entrent dans leur phase de vie infectieuse.

Idéalement (au moins pour le parasite), un autre rat mange cet escargot infecté, permettant ainsi aux larves de mûrir complètement, de se diriger vers les poumons de ce rat et de recommencer le cycle. Mais parfois, un humain ou un autre animal mange l’escargot infecté ou est exposé aux larves. Lorsque cela se produit chez l’homme, les vers peuvent envahir notre système nerveux et notre cerveau, déclenchant une infection appelée méningite à éosinophiles. Les poissons, les grenouilles et les crustacés peuvent également devenir des hôtes moins préférés mais néanmoins viables pour les larves infectieuses, offrant ainsi une autre voie potentielle de transmission aux humains.

La plupart des cas de ver pulmonaire du rat humain ont été documentés en Asie du Sud-Est et dans les îles du Pacifique, notamment Hawaii, où les vers sont endémiques. Mais ces dernières années, les vers ont commencé à apparaître dans d’autres régions du monde, notamment en Louisiane, au Texas et en Floride aux États-Unis. Il existe désormais des preuves claires qu’ils se sont également installés en Géorgie, selon les auteurs. de cette nouvelle étude, publié plus tôt ce mois-ci dans la revue Emerging Infectious Diseases.

Les chercheurs ont analysé des échantillons de tissus prélevés sur des rats bruns trouvés morts autour d’un zoo local d’Atlanta entre 2019 et 2022. Environ 20 % de ces rats étaient infectés par le ver pulmonaire du rat, confirmé par des tests génétiques et un examen physique. Les tests génétiques ont également révélé que les vers ressemblaient beaucoup aux vers trouvés en Louisiane et dans d’autres régions des États-Unis où ils ont été récemment observés.

Les résultats, disent les auteurs, «[suggest] que ce parasite zoonotique a été introduit et s’est établi dans une nouvelle région du sud-est des États-Unis. Il est également possible que les vers soient présents en Géorgie encore plus longtemps que prévu, étant donné que d’autres études ont trouvé des rats infectés dans les États voisins de Géorgie. Floride et l’Alabama avant 2019.

Les cas de ver pulmonaire du rat humain sont rarement signalés aux États-Unis, bien que cela puisse être le cas. plus commun qu’on ne le pense actuellement. La plupart des infections sont bénignes et ne nécessitent généralement pas de traitement pour disparaître. Cependant, une forte infestation peut provoquer des dommages neurologiques permanents, voire la mort. Les vers peuvent également être dangereux pour la faune environnante qu’ils infectent.

Dans l’ensemble, disent les auteurs, l’existence du ver dans la région peuplée d’Atlanta constitue « une menace possible pour la santé des humains et des animaux domestiques, en liberté et captifs ». Des recherches supplémentaires devraient être menées pour mieux comprendre le potentiel d’expansion des vers aux États-Unis, ajoutent-ils.