Un ventilateur de friture a laissé un «menton de sauce» permanent après que des éclaboussures de graisse de la poêle l’aient laissé avec des brûlures au deuxième degré

Un fan de FRY-UP s’est retrouvé avec un «menton de sauce» permanent après que la graisse d’une poêle à frire lui ait éclaboussé le visage et lui ait causé des brûlures au deuxième degré.

Josh Thomond, 25 ans, préparait le petit-déjeuner chez lui à Leigh, dans le Grand Manchester, lorsqu’il a accidentellement fait tomber une saucisse dans une « flaque » d’huile dans la casserole.

Josh Thomond s’est retrouvé avec des brûlures au deuxième degré et un «menton de sauce» Crédit : Kennedy News

Le jeune de 25 ans a été ébouillanté en préparant un petit-déjeuner frit Crédit : Kennedy News

La petite amie de 25 ans, Sarah Quinn, 33 ans, et sa fille Rosie, six ans, étaient dans la pièce voisine et l’ont entendu crier de douleur alors que l’huile éclaboussait et lui brûlait le visage.

Après dix minutes à faire passer les brûlures sous l’eau froide, Josh a mis sa douleur de côté et a fini de cuisiner et de manger son petit-déjeuner.

Mais les brûlures ont laissé à l’assistant comptable une marque où l’huile brûlante s’égouttait sur son visage – qu’un compagnon a qualifié de « menton de sauce ».

Josh craint maintenant de se retrouver avec ce surnom s’il lui reste des cicatrices.

Le fan de frites, de Leigh, dans le Grand Manchester, a déclaré: « Je préparais le petit-déjeuner le matin, je cuisinais des pommes de terre rissolées et des saucisses.

« J’ai fait celui de ma copine en premier et toute la graisse des saucisses est sortie dans la poêle, donc quand je suis venu faire la mienne, il y avait une flaque d’huile dans la poêle.

« Les saucisses étaient toutes collées ensemble, alors je les coupais au-dessus de la poêle et j’en ai accidentellement laissé tomber une à hauteur de poitrine et l’huile a éclaboussé directement mon visage.

« Je m’étais penché pour essayer de l’attraper, alors j’ai fini par l’aggraver encore pour moi-même en étant plus près de la casserole alors qu’elle éclaboussait.

EN FAIT UN HASH

« La première minute, j’étais en état de choc et ma peau réagissait avec la chaleur, mais elle a vraiment commencé à brûler et à piquer et est devenue assez douloureuse.

« J’en ai parlé sur Facebook avec des photos des brûlures et j’ai eu des commentaires amusants.

« Les gens ont dit que ça avait l’air pire en personne, ce qui m’a fait craindre que ça laisse des cicatrices.

« Je sais que je ne vais pas ressembler à Beckham ou à quoi que ce soit, mais je ne veux pas que ce soit là chaque fois que je me regarde dans le miroir ou que je rencontre quelqu’un de nouveau et qu’il me demande ce que c’est. »

Josh a crié de douleur alors que l’huile lui brûlait le menton et le cou, attirant l’attention de sa petite amie dans la pièce voisine.

Le couple a recherché le meilleur moyen d’apaiser la brûlure et a passé dix minutes à mettre des poignées d’eau froide sur la zone touchée jusqu’à ce que la douleur s’atténue légèrement.

Josh a ensuite rapidement reporté son attention sur sa frite, éviscéré d’avoir brûlé ses pommes de terre rissolées dans l’agitation.

Il a déclaré: « Quand c’est arrivé, j’ai crié et juré et Sarah a crié depuis l’autre pièce pour demander si j’allais bien et j’ai juste répondu oui parce que j’étais un peu gêné.

« Mais après quelques minutes, ça a vraiment commencé à brûler, alors je suis allé lui montrer et j’ai dit » en fait, je me suis vraiment brûlé le menton « .

« Elle a cherché sur Google la meilleure chose à faire et m’a dit de mettre de l’eau froide dessus, alors je me suis tenu devant l’évier de la cuisine, prenant de l’eau froide dans ma main et la tenant sur mon menton.

‘SAUCE MENTON’

« Mais au bout d’un moment, je voulais vraiment mon petit-déjeuner alors j’ai fini de cuisiner et je l’ai mangé. J’étais juste ennuyé d’avoir brûlé mes pommes de terre rissolées parce que j’étais distrait. »

Une crème « magique » qui lui a été prescrite après avoir appelé le 111 a aidé à éliminer les brûlures sur son menton et son cou, ne lui laissant qu’une très légère rougeur.

Josh a déclaré: « J’ai vraiment eu de la chance qu’il n’ait eu que mon menton et mon cou, car cela aurait pu être mes yeux ou mon nez, ce qui aurait été pire.

« Je joue au snooker professionnel 25 heures par semaine et c’est la carrière de mes rêves, donc j’avais vraiment peur que mes yeux se brûlent parce qu’évidemment, vous ne pouvez pas jouer au snooker sans vos yeux.

« Heureusement, c’était principalement mon menton et on m’a prescrit une très bonne crème qui l’a éclairci en un rien de temps – c’était comme dans un film de Disney quand vous saupoudrez de la poussière sur quelque chose et que cela disparaît.

« Vous pouvez encore le voir un peu, c’est juste comme une rougeur autour de mon menton mais ce n’est pas trop grave, vous ne le remarqueriez pas tout de suite si je ne le mentionnais pas. »

L’amateur de frites refuse de se laisser rebuter par la préparation de son petit-déjeuner frit préféré tous les week-ends, malgré son expérience douloureuse, bien qu’il soit désormais beaucoup plus « méfiant ».

Il a partagé des photos de son menton brûlé et cloqué dans l’espoir d’avertir les autres de ce qui peut arriver lors de la cuisson avec de l’huile chaude.

Josh a déclaré: « J’adore les frites, je prépare le petit-déjeuner tous les samedis et dimanches matin sans faute – un bacon, des saucisses et un bagel aux pommes de terre rissolées.

« Me brûler ne m’a pas dissuadé de préparer le petit-déjeuner, mais je suis définitivement plus méfiant.

« Je vide toujours la poêle maintenant et mets l’huile dans une tasse pour qu’elle refroidisse et je ne coupe pas non plus les saucisses sur la poêle, j’ai appris ma leçon à la dure. »