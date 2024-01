Un vent chaud du sud arrive mercredi, mais d’abord une série de pluie verglaçante entraîne un trajet glacial mardi après-midi.

Au moins, il a atteint 30 degrés aujourd’hui sous un ciel ensoleillé à Portland… mais TELLEMENT FROID avec un fort vent d’est soufflant de la Gorge. La température du refroidissement éolien (ce que l’on ressent) a été à un chiffre pendant une grande partie de la journée dans les zones venteuses.

Les rafales de pointe ont de nouveau augmenté jusqu’à 35-50 mph dans les zones habituelles près de la Gorge, dans l’Est de Portland et dans les West Hills. La différence de pression entre The Dalles et PDX se situe tout à fait dans la partie supérieure de ce que nous observons habituellement en hiver ; 12,7 millibars ce soir. Il ne s’agit pas d’une grosse tempête comme celle de samedi, mais suffisante pour provoquer de nouvelles pannes et des conditions de travail misérables pour les travailleurs des services publics qui tentent de rétablir le courant. Et bien sûr des températures dans les années 30 et 40 dans de nombreuses maisons qui sont désormais sans électricité depuis 2 jours. Des progrès sont néanmoins réalisés avec 48 000 clients PGE toujours sans électricité contre 160 000 samedi après-midi. Je me souviens qu’il y avait des sceptiques mercredi/jeudi, pensant qu’il ne se passerait pas grand-chose en termes de météo. Découvrez les rafales de pointe aujourd’hui avec les zones venteuses en bleu. Il y a encore beaucoup de capteurs sans alimentation, y compris ceux particulièrement venteux à Crown Point et Corbett.

La bonne nouvelle est que pour la grande majorité d’entre nous, cette période froide/venteuse/glaciale se terminera entre demain soir et mercredi midi.. Mercredi après midi, la seule zone encore coincée dans l’air froid sera la gorge du fleuve Columbia. Au moins les résidents sont habitués à de longues périodes de glace/neige/froid. La mauvaise nouvelle est que la transition vers un temps plus chaud implique des pluies verglaçantes, c’est pourquoi le NWS a émis un avertissement de tempête de verglas pour demain.

POINTS FORTS

Toutes les zones à l’ouest des Cascades (à l’intérieur des terres depuis la côte) restent froides/sèches jusqu’à mardi midi. Les températures restent dans les années 20, même si elles pourraient brièvement atteindre la fourchette 30-32 demain midi avant l’arrivée des précipitations.

De la pluie liquide commence à tomber autour d’Eugene vers midi en raison de l’air plus chaud à quelques milliers de pieds d’altitude. Ensuite, il s’étend vers le nord jusqu’à la région métropolitaine de Portland vers 15 heures, puis dans la Gorge et vers le nord jusqu’à Longview. Toutes les zones verront une couche de glace se former sur tous les objets, y compris les routes. . Il s’agit de pluie verglaçante, même si quelques granules de glace peuvent également s’y mélanger.

Puisqu’il s’agit du « pic de chauffage diurne », les routes seront au-dessus du point de congélation dans de nombreuses régions jusqu’au coucher du soleil. J’ai remarqué dans le passé qu’il faut qu’il soit à/en dessous de 28 pour que la plupart des routes gèlent à midi, et à/en dessous de 30 la nuit pour que les routes gèlent. Ne vous laissez pas berner si les routes sont simplement mouillées dans votre quartier au début, elles geleront aux alentours/après le coucher du soleil. Je prévois de quitter les routes à 16 heures… juste pour être en sécurité. Les zones ombragées peuvent geler peu après l’arrivée de la pluie.

Avant que les températures ne se réchauffent, attendez-vous à ce que jusqu’à 1/4″ de glace recouvre la majeure partie du couloir I-5, avec jusqu’à 1/2″ dans les zones métropolitaines de l’est de Portland qui restent plus longtemps en dessous de zéro.

Un vent du sud beaucoup plus chaud arrive dans la vallée demain soir, dans la majeure partie de la zone métropolitaine au lever du soleil mercredi, puis dans la zone métropolitaine de l’est au plus tard mercredi midi. La Gorge ne connaîtra pas de réchauffement substantiel avant au moins vendredi/samedi. « Beaucoup plus chaud » signifie des températures allant jusqu’aux années 40 ! Pendant un jour, nous perdrons le vent froid de l’est et ce sera glorieux…

CONDITIONS DES ROUTES DE DÉPLACEMENT

Les déplacements de demain soir et de mercredi matin seront très glacials dans la région métropolitaine. Au sud de Portland (et de Longview), mercredi matin devrait être juste humide puisque les routes dégèlent pendant la nuit. Dans l’est de Portland, il y aura beaucoup de glace sur les routes jusqu’à mercredi midi/après-midi.

J’adore ce graphique (alimenté par le modèle GRAF). Il montre la configuration classique avec la masse d’air froid en retrait disparaissant d’abord hors de la vallée, puis les zones métropolitaines de l’est de Portland sont les dernières à dégeler. Cela arrive de cette façon PRESQUE à chaque fois ! D’abord à 18 heures demain, l’air chaud est sur le point de pénétrer dans Eugene et les contreforts sont déjà au-dessus de zéro.

Puis dans la nuit un gros échauffement sur presque toute la vallée au sud de Portland avec l’arrivée des vents du sud. Mais l’air froid persiste dans certaines parties de la zone métropolitaine, en particulier dans le centre/est pour les déplacements du mercredi matin… très glacial pour la plupart d’entre nous.

Saviez-vous que l’expression « vent chinook » a été appliquée pour la première fois à ce vent chaud du sud-ouest AVANT que les gens ne commencent à utiliser le terme pour désigner les vents d’ouest qui soufflent sur les Rocheuses ? Un peu d’histoire pour vous là. Quoi qu’il en soit, les vents du sud devraient traverser toute la zone métropolitaine au plus tard mercredi midi. Je pense que ce modèle est trop agressif en poussant le vent d’ouest dans la gorge. Le calme va probablement se calmer et n’importe où à l’est de Bridal Veil reste gelé.

La chronologie ressemble donc à ceci à Salem et Longview… ou ailleurs au nord/sud de la région métropolitaine de Portland.

D’ailleurs, les modèles sont assez bien d’accord sur les heures d’arrivée des précipitations… vers 13h à Salem.

Et 15h-16h au plus tard à Portland. Remarquez qu’il semble y avoir une bande de pluie verglaçante qui se déplace, puis elle peut être principalement sèche pendant plusieurs heures en soirée et tôt dans la nuit. Je suppose que cela aidera aussi les routes à bien geler.

C’est à peu près tout pour ce soir, l’air froid restant reviendra dans la région métropolitaine jeudi pour une journée fraîche et pluvieuse. Il est fort probable que la pluie verglaçante se limitera à la gorge ouest à ce stade et ne parviendra pas à la région métropolitaine est. Mais ce sera serré ; c’est de la pluie froide jeudi !

La pluie froide de jeudi

