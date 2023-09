Un Vénézuélien parcourt des milliers de kilomètres jusqu’à la frontière américano-mexicaine avec un écureuil de compagnie – NBC New York

Au cours des semaines qu’il a fallu à Yeison et Niko pour migrer du Venezuela vers les États-Unis, ils ont traversé des jungles dangereuses et ont survolé un cadavre. Les deux sont si inséparables que Yeison a vendu son téléphone afin que tous deux aient suffisamment d’argent pour continuer leur voyage.

Maintenant que Yeison se prépare à entrer enfin aux États-Unis, il devra probablement laisser Niko derrière lui.

C’est parce que Niko est un écureuil.

L’homme de 23 ans et son écureuil de compagnie sont un reflet inhabituel mais brutal des choix émotionnels que font les migrants quant à ce qu’ils doivent emporter – et quoi laisser derrière eux – alors qu’ils se lancent dans le dangereux voyage vers le nord. Yeison, qui a refusé de donner son nom de famille parce qu’il craint pour la sécurité de sa famille au Venezuela, a déclaré qu’il était hors de question de se passer de Niko. Mais c’est au Mexique qu’ils pourraient être contraints de se séparer.

Yeison, qui fait partie des millions de Vénézuéliens fuyant les troubles politiques et économiques de leur pays, a obtenu un rendez-vous samedi pour se présenter à la frontière afin de chercher à entrer aux États-Unis et à demander l’asile. Les animaux ne sont généralement pas autorisés à traverser la frontière.

« Ce serait pratiquement comme commencer de rien, sans Niko », a déclaré Yeison.





AP Photo/Valérie Gonzalez Dans cette image tirée d’une vidéo, Niko, un écureuil de compagnie, se tient sur l’épaule de Yeison dans leur tente dans un camp de migrants le mercredi 20 septembre 2023 à Matamoros, au Mexique.

Beaucoup de ceux qui entreprennent le voyage d’environ 4 800 kilomètres vers les États-Unis le font avec seulement ce qu’ils peuvent transporter et leurs proches. Pour Yeison, il s’agissait d’un écureuil avec une bande noire et des taches de poils blancs, qui a fait le long voyage niché dans un bonnet en tricot rouge fourré dans un sac à dos.

Pendant six mois, Yeison et Niko ont vécu dans une tente dans un campement avec des centaines d’autres migrants à Matamoros. Le site se trouve en face de la ville frontalière du Texas, Brownsville, située à des centaines de kilomètres à l’est d’Eagle Pass et ne connaît pas la même augmentation spectaculaire du nombre de migrants qui a incité le maire à émettre une déclaration d’urgence la semaine dernière.

Récemment, Niko a rampé sur les épaules de Yeison et est resté près de lui tout en contournant la tente. Il y a peu de chances que Yeison puisse emmener Niko de l’autre côté de la frontière, mais les volontaires du camp n’abandonnent pas.

Gladys Cañas, directrice de l’organisation non gouvernementale Ayudándoles A Triunfar, a déclaré qu’elle avait rencontré une fois d’autres migrants qui voulaient traverser la frontière avec leurs animaux de compagnie – des chats, des chiens et même un lapin. Mais jusqu’à présent, jamais un écureuil.

Cañas a aidé Yeison à contacter un vétérinaire pour documenter les vaccinations de Niko à fournir aux agents frontaliers. Elle espère qu’ils permettront à l’écureuil de traverser, que ce soit avec Yeison ou avec un volontaire.

« Il y a un lien entre lui et l’écureuil, à tel point qu’il a préféré l’emmener avec lui plutôt que de laisser l’écureuil avec sa famille au Venezuela et d’affronter les dangers qui accompagnent le voyage des migrants. Ils se sont donné du courage », a-t-elle déclaré.

Yeison a déclaré avoir trouvé l’écureuil après avoir failli lui marcher dessus un jour au Venezuela. L’écureuil semblait être nouveau-né et Yeison l’a ramené chez lui, où il l’a nommé Niko et les membres de sa famille lui ont donné du yaourt. L’écureuil difficile, a déclaré Yeison, préfère grignoter les pins et est nourri avec des tomates et des mangues, même à une époque où la nourriture est difficile à trouver.

Au début, Yeison a déclaré qu’il cherchait du travail en Colombie. Il est revenu et a trouvé un éclat de pin coincé dans l’œil de Niko et a ensuite décidé d’emmener l’écureuil avec lui lors du prochain voyage aux États-Unis.

Comme des milliers de migrants, Yeison a fait le voyage à travers la jungle périlleuse connue sous le nom de Darien Gap, où il a déclaré avoir trouvé le corps d’un homme sous des couvertures. Il a déclaré qu’il avait caché Niko dans un sac à dos lorsqu’ils montaient à bord des bus et passaient les contrôles aux points de contrôle au Mexique. Mais un jour, raconte Yieson, un chauffeur de bus a découvert l’écureuil et lui a fait payer un supplément pour garder l’animal à bord. Yeison a déclaré avoir vendu son téléphone pour 35 $ pour couvrir les frais.

Une fois arrivés au campement de Matamoros, les deux hommes se sont installés dans une routine. Yeison gagne de l’argent en coupant les cheveux près de sa tente et s’endort souvent en partageant le même oreiller avec Niko la nuit.

Il se préparait à une séparation.

« Je ne veux pas qu’il soit séparé de moi, parce que je sais que nous aurions mal au cœur. J’en suis sûr », a déclaré Yeison. « Et s’il ne tombe pas malade, j’espère qu’il sera heureux. Et qu’il n’oublie jamais mon visage.