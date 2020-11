Un vendredi noir pas comme les autres

Et les détaillants s’adaptent. Macy’s, par exemple, a transformé au moins deux de ses sites – au Delaware et au Colorado – en centres de distribution, où les employés traitent les commandes pour assurer une livraison plus rapide et où les clients peuvent récupérer leurs achats en ligne. Dans l’Ohio, Amazon a ouvert un centre de traitement des commandes plus tôt ce mois-ci et la société a lancé une vague d’embauche cette année, portant sa main-d’œuvre mondiale à plus de 1,2 million de personnes.