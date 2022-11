Un vendredi noir en sourdine pour les Canadiens au milieu de l’inflation, des achats en ligne et des aubaines plus longues

Les Canadiens à la recherche d’offres pour le Black Friday l’ont fait sans faire face à de longues files d’attente ou à des centres commerciaux bondés cette année, car une longue période de soldes et une inflation élevée depuis des décennies pèsent sur les consommateurs et incitent certains à limiter leurs dépenses.

Les détaillants ont étalé des offres sur plusieurs semaines et ont proposé des remises similaires en ligne, éliminant ainsi une partie de la frénésie de l’événement de magasinage des Fêtes.

Plusieurs magasins à grande surface de la région du Grand Toronto, tels que Best Buy et Walmart, n’avaient pas les files d’attente habituelles tôt le matin qui incarnaient autrefois le Black Friday.

Le Eaton Centre, au cœur de Toronto, semblait occupé à l’heure du déjeuner, mais plus proche d’un vendredi typique plutôt que grouillant de foules et de files d’attente des années précédentes. Peu de magasins semblaient avoir des files de clients en attente.

Un tronçon très fréquenté de la rue Queen Ouest de la ville, qui comprend les magasins H&M, Zara, Aritzia et Aldo, n’a pas non plus montré de signes d’acheteurs supplémentaires.

“Nous assistons à une dilution du Black Friday en tant qu’événement de magasinage physique où vous vous rendez au magasin tôt le matin”, a déclaré vendredi l’analyste du commerce de détail Bruce Winder.

“C’est enfin en quelque sorte atteint ce point de basculement où il s’agit beaucoup moins de la journée et plus de la période de magasinage.”

L’allongement des ventes du Black Friday a réduit l’urgence pour les consommateurs de faire leurs achats un jour particulier, a déclaré Lisa Hutcheson, associée directrice du cabinet de conseil JC Williams Group.

“Le besoin de s’aligner n’est pas aussi nécessaire”, a-t-elle déclaré vendredi. “La plupart des détaillants ont déjà été en vente une bonne partie de la semaine.”

La cliente Amanda Ram a déclaré qu’elle se rendait normalement au Eaton Center pour découvrir les offres du Black Friday, bien que COVID-19 ait mis une pause là-dessus.

Elle a dit qu’elle essayait normalement de se rendre au centre commercial avant la ruée vers l’après-travail, mais bien qu’il y ait eu beaucoup de monde, elle a quand même remarqué qu’il n’était pas aussi bondé qu’elle se souvenait d’avant la pandémie – des files d’attente moins nombreuses et plus courtes, pour commencer.

Les ventes globales du Black Friday devraient être fortes alors que l’inflation intensifie la chasse aux offres, selon les experts.

Pourtant, la hausse du coût de la vie conduira également les clients à des ventes de « choix de cerises », a déclaré Winder.

Ram a déclaré qu’elle faisait plus attention à son argent alors qu’elle magasinait pour les vacances cette année. Avec l’inflation qui fait grimper le prix de son hypothèque et de ses produits de première nécessité, elle se sent moins susceptible d’être prise par l’attrait d’une bonne affaire et prévoit de faire une comparaison en ligne à la maison avant de retourner au centre commercial.

Elle a dit qu’elle pensait que l’inflation affectait définitivement le nombre de personnes qui achetaient ce week-end et se dirigeaient vers les vacances.

“Cela doit être dans l’esprit des gens.”

Les magasins qui proposent des offres exceptionnelles allant jusqu’à 70% de réduction seront occupés tandis que les détaillants avec des remises plus tièdes ne verront pas le même trafic en ligne ou dans les magasins, a déclaré Winder.

“Si vous êtes un détaillant et que vous essayez de déplacer quelque chose à 25 ou 30% de réduction, cela ne se vendra pas”, a-t-il déclaré.

Certains détaillants, en particulier ceux dont les stocks sont élevés, comme les vêtements, proposeront probablement des ventes plus importantes en magasin qu’en ligne.

“Si la marchandise est déjà là et qu’ils manquent d’espace, ils voudront la transformer en argent, surtout s’ils n’ont pas la place de l’emballer et de la conserver pendant une autre année”, a déclaré Winder.

Pendant ce temps, après des années de restrictions sanitaires pandémiques, les achats dans les magasins physiques devraient faire leur retour cette saison des fêtes, y compris le Black Friday.

“Nous continuons de voir des niveaux et un enthousiasme accrus pour les achats en personne dans l’ensemble de nos 18 centres commerciaux”, a déclaré Sal Iacono, vice-président exécutif des opérations de Cadillac Fairview, dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

La société, qui exploite un certain nombre de centres commerciaux à travers le pays, dont le Eaton Centre à Toronto et le Pacific Centre à Vancouver, a vu les détaillants prolonger les promotions sur une plus longue période, mais s’attend toujours à ce que le Black Friday soit une grande journée de magasinage, a-t-il déclaré. .

“Nous prévoyons que le Black Friday sera l’une des journées de shopping les plus chargées dans tous nos centres commerciaux et nous sommes impatients de continuer à voir cet élan prolongé tout au long de la saison”, a déclaré Iacono.

Pourtant, alors que certains Canadiens sont impatients de retourner aux achats en personne, d’autres préfèrent maintenant faire leurs achats de cadeaux des Fêtes en ligne.

Bradley Thompson d’Oakville, en Ontario, a déclaré qu’il prévoyait de faire tous ses achats de Noël le vendredi noir, mais qu’il ne mettrait pas les pieds dans un magasin.

« Je ne suis pas un gros acheteur en magasin. Je suis un vrai millenial dans le sens où je ferai tous mes achats en ligne », a-t-il déclaré.

“Comme défi personnel, j’essaie de faire tous mes achats de Noël pendant les soldes du Black Friday.”

Il vérifie généralement les ventes chez les grands acteurs comme Amazon, Walmart et Best Buy, mais Thompson a déclaré qu’il achetait de plus en plus chez Etsy et de plus petites entreprises locales en ligne.

Dans l’ensemble, il a déclaré que les offres du Black Friday qu’il avait rencontrées étaient bonnes, mais pas géniales.

“Les rabais ne semblent pas être aussi élevés qu’avant, mais ils les font durer un peu plus longtemps”, a déclaré Thompson.

“L’inflation est folle en ce moment, donc chaque petit peu que je peux économiser aide.”

— Brett Bundale, La Presse Canadienne

