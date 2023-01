Un vendeur laisse les enfants sans abri choisir ce qu’ils veulent regarder sur la télévision du magasin tous les jours et gagne des cœurs

Il n’y a pas d’acte de gentillesse qui soit trop petit. Internet a une fois de plus proposé un nettoyant chronologique sous la forme d’un vendeur montrant un geste aimable aux enfants sans abri, rendant leur soirée un peu plus chaleureuse. Alors que les petits enfants étaient assis à l’extérieur d’un magasin d’électronique, le vendeur peut être vu debout à l’extérieur, devant une télévision dans la vitrine. On le voit feuilleter un certain nombre de films et d’émissions de télévision pour enfants et les petits enfants ont le choix de sélectionner ce qu’ils veulent regarder. Il monte enfin la série télévisée Talking Tom. Le clip a été partagé sur Twitter et a attiré l’attention d’Internet. Vérifiez le ici:

Les internautes applaudissaient le geste du vendeur. Beaucoup ont dit que le monde avait besoin de plus de gens comme le vendeur. D’autres ont fait remarquer qu’il s’agissait d’un “magnifique” clip. D’autres ont encore dit que c’était le genre de nouvelles qu’ils aimeraient voir sur leurs réseaux sociaux. Un utilisateur de Twitter a tweeté : “Un si beau et si gentil geste qui ne lui coûte en fait rien.”

“Une bonne idée ici pour les magasins qui ne sont pas à l’intérieur du centre commercial peut faire cela plutôt que de montrer des publicités inutiles, éduquons les enfants qui ne peuvent pas y accéder. Bravo mec », a lu un autre tweet.

Un autre utilisateur a tweeté : « Soutenez toujours de telles activités. Il est important de répandre l’idée que la bonne volonté apporte des affaires et des revenus.

Ces jours-ci, les médias sociaux sont remplis de gestes de gentillesse réconfortants. Récemment, un clip a attiré l’attention d’Internet pour un étranger montrant qu’il ne faut rien pour être gentil. Un homme atteint de la maladie de Parkinson a été vu voyageant dans un métro londonien. Il avait du mal à tenir son journal dans le clip partagé par l’utilisateur des médias sociaux Rosiemegangill sur son TikTok. Ses mains tremblantes l’empêchaient de tenir le journal, encore moins de le lire. C’est alors que l’étranger est intervenu et a prouvé au monde que la gentillesse l’emporte toujours. La femme a doucement tenu le journal pour l’homme et continue même à tourner la page pour lui. Ce clip a commencé à gagner du terrain et a été partagé sur Twitter par de nombreux utilisateurs. Vérifiez le ici:

Que pensez-vous de ces histoires avec des gestes gentils qui deviennent virales sur les réseaux sociaux ?

