Un vendeur de thé surpris en train d’utiliser une tige de fer impure pour chauffer du thé dans un train

De nombreuses personnes voyagent quotidiennement en train. Qu’il s’agisse de faire la navette dans la ville ou interurbaine, la section majoritaire de notre société dépend des chemins de fer pour se déplacer. Maintenant, une vidéo d’un homme chauffant du thé à l’aide d’une tige de fer à eau sale dans un train est devenue virale sur Instagram.

“Le pire approvisionnement alimentaire du train express Sabari, les passagers sont en sécurité”, lit-on dans la légende de la vidéo.

La vidéo virale montre deux personnes filmant le vendeur de thé en utilisant une tige de fer sale pour faire bouillir de l’eau. Le capitaine a révélé que le train était Sabari Express. Les deux passagers, qui enregistraient la vidéo, ont également été entendus soulevant des questions sur la fiabilité des chemins de fer indiens et exprimant leurs inquiétudes quant à la sécurité de leurs pairs. Pendant qu’un homme enregistrait l’incident, l’autre a montré la tige chauffante à la caméra en la retirant du récipient à thé dans la vidéo.

La vidéo virale a amassé plus de 7 lakh de vues sur Instagram jusqu’à présent. Plusieurs utilisateurs ont exprimé leur dégoût par l’acte du vendeur de thé dans la section des commentaires du message. Certaines personnes ont également souligné que ce n’était pas la première fois qu’elles voyaient des vendeurs suivre des pratiques impures dans le train.

Un utilisateur s’est même rappelé avoir été confronté à un problème similaire et a écrit : “Même les colis de nourriture étaient similaires… J’y suis allé en octobre dernier et j’ai vu les colis de nourriture… Mann, j’ai décidé que non, je ne mangerais jamais.” Beaucoup ont déclaré que les vendeurs le faisaient également dans les gares, c’est pourquoi ils s’abstiennent de manger et de boire lorsqu’ils voyagent en train.

