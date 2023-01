Un vendeur de thé contre un journaliste pour Rs 10, IRCTC livre de l’argent dans le train

IRCTC a prouvé une fois de plus qu’ils sont impeccables pour prendre des mesures rapides contre les plaintes. Lorsqu’un journaliste s’est fait surfacturé Rs 10 lors de son voyage par un vendeur de thé, il s’est assuré que le problème parvienne aux autorités. Marquant l’IRCTC dans son tweet, il a demandé si le vendeur de thé de l’IRCTC pillait les gens. Le journaliste, qui voyageait à bord du Netaji Express, a ensuite raconté l’incident. Selon lui, il avait acheté du thé pour Rs 10 et payé Rs 20. Le vendeur a dit au journaliste qu’il reviendrait avec la monnaie mais cela n’est jamais revenu. Le passager ne s’est pas inquiété de ne pas récupérer Rs 10, mais s’est demandé combien de ces personnes avaient fait escroquer le vendeur de thé. Bien qu’il se soit rendu compte que la plainte était plutôt inhabituelle, il semblait que d’autres vendeurs de thé étaient également au courant du méfait.

@IRCTCofficial @IRCTCofficial L’IRCTC Tea Vender pille les gens ? Acheté du thé pour 10. Payé 20. Le vendeur a dit qu’il reviendrait et rembourserait la monnaie. Mais cela ne s’est pas produit. La question n’est pas seulement de récupérer l’argent. La question est de savoir combien de roupies 10 vont dans sa poche ? — pritam saha (@Pritam_Journo) 13 janvier 2023

En réponse à sa plainte, l’IRCTC a demandé au journaliste de partager son PNR et son numéro de téléphone. Quelque chose qu’il semblait avoir fait rapidement.

Ce n’était pas la fin. Alors que l’affaire continuait à se dérouler, le journaliste a partagé un instantané d’un appelant spam. Il a fourni de plus amples informations sur l’incident. Un appel a été reçu au nom de l’IRCTC. Le numéro a également 28 rapports de spam contre lui. La personne à l’appel n’était apparemment pas un authentique responsable de l’IRCTC. La plainte du journaliste n’a guère été entendue.

@RailwaySeva @IRCTCofficial Juste pour plus d’informations : J’ai reçu un appel de ce numéro au nom de l’IRCTC. Affichage de 28 rapports de spam. La personne au téléphone ne semble pas être un authentique appelant IRCTC. Il répond à peine à ma plainte. Peut-être que le montant est de 10 pour cette raison 🤣 pic.twitter.com/7ekKTsuKie— pritam saha (@Pritam_Journo) 13 janvier 2023

Un peu plus d’une heure plus tard, la plainte a été résolue. Remerciant l’IRCTC pour son aide, le journaliste a fait savoir à Twitter que le problème était suffisamment résolu. Non seulement il a récupéré ses Rs 10, mais le journaliste a également déclaré que des mesures rapides avaient été prises contre le vendeur. Il a même partagé une partie de l’argent qu’il a récupéré.

Ce n’est pas la première fois que l’IRCTC reçoit des plaintes concernant la nourriture servie dans les trains. En fait, plus de 5 000 plaintes liées à la qualité de la nourriture ont été déposées au cours des sept derniers mois depuis décembre 2022, selon le ministre des Chemins de fer Ashwini Vaishnaw. Entre le 1er avril et le 31 octobre 2022, l’Indian Railway Catering and Tourism Corporation a reçu un total de 5 869 plaintes concernant la qualité de la nourriture dans les trains.

Entre-temps, le ministre des chemins de fer a également informé que le “service de restauration en option” a été introduit dans tous les trains premium à compter de septembre 2019. Il s’agit notamment de Rajdhani, Shatabdi, Duronto, Gatiman, Tejas et Vande Bharat. Les passagers peuvent, lors de la réservation des billets, refuser le service de restauration prépayé fourni dans les trains premium.

