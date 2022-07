Un vendeur de rue indien prépare une omelette au coca et à l’oréo

L’omelette est un plat de base à base d’œufs battus et est appréciée par presque tous les ménages du monde entier. Cependant, récemment, un vendeur de nourriture indien a expérimenté les ingrédients traditionnels de ce plat incontournable en y ajoutant du coco-cola et de l’oreo. Une vidéo bizarre de son processus de fabrication d’omelettes est devenue virale sur Internet, laissant tous les amateurs d’omelettes mal à l’aise. Dans un clip qui fait le tour du web, on voit le vendeur indien préparer sa spécialité expérimentale en chauffant la poêle avec quelques gouttes d’huile. Le début semble normal, cependant, il devient bizarre lorsque le vendeur vide une petite bouteille de coco-cola dans la casserole. Eh bien, cela ne suffisait pas, il ouvre alors un petit paquet de biscuits Oreo et les écrase tous dans la poêle, préparant ainsi son étrange sauce pour l’omelette.

Après que la sauce semble être cuite, le vendeur vide alors un verre d’œufs battus dans la casserole. Cependant, le mélange s’avère trop détrempé pour être retourné comme une omelette normale. Mais cela n’arrête pas le vendeur. Il continue à préparer le pain pour le plat. Couper près de 4-5 morceaux de pain brun, il les ajoute ensuite dans la poêle et les mélange avec.

L’expérience échoue alors car il est incapable de retourner l’omelette et la majeure partie du plat tombe dans le processus. Eh bien, le deuxième revers n’a pas non plus suffi à arrêter le vendeur. Il continue ensuite à servir le pain cuit en le garnissant d’oignons, de coriandre et de biscuits oreo écrasés.

Jetez un oeil à la vidéo ici:

La vidéo virale a fait tourner l’estomac des internautes. Tandis que l’un qualifiait cela de “monstruosité”, un autre demandait sarcastiquement au vendeur de jeter son plat dans les égouts. Un utilisateur s’est particulièrement moqué de sa tentative ratée de retournement d’omelette et a suggéré au vendeur d’utiliser même du fevicol pour que l’omelette colle à la poêle la prochaine fois. Pendant ce temps, un fan de Marvel a plaisanté: “C’est pourquoi Thanos avait raison”.

Découvrez les réactions ci-dessous:

Découvrez les réactions ci-dessous:

This is crime😒

Iske against bhi IPC mein section hona chahiye https://t.co/yDLfSUkpij — Lefty (@lefty_here_) July 11, 2022

This is why Thanos was right https://t.co/yiTqlYWTKu — Ashish Kumar Pradhan🇮🇳🇺🇦🩺⚕️ (@DrAshishPradhan) July 9, 2022

How far is the drain from this food joint? https://t.co/VjkG5hkx4f — Pratik Prasenjit | ପ୍ରତୀକ ପ୍ରସନ୍ନଜିତ (@pratikprasenjit) July 11, 2022

What monstrosity is this? https://t.co/VKd5Re5GC1 — Shuja ul haq (@ShujaUH) July 11, 2022

Next time add @StuckByFevicol so that bread will stuck to the omlette. https://t.co/ymXsrCmIRx — SatwikMathangi (@seven_week) July 10, 2022

Some people are desperate to become Einstein of food recipes. End up being diarrhea specialists. https://t.co/Ss3EDlqGXO — ♒ 𝓕𝓲𝓰𝓱𝓽𝓮𝓻 𝓟𝓵𝓪𝓷𝓮 (@GrandGaruda) July 10, 2022

Elon musk just ditched mission mars after watching this 😂 https://t.co/3RfgjPfjWY — JZ🥑 (@jaskeeratsarai) July 11, 2022

This guy will become viral for the wrong purpose and people will visit him just to make videos..career khatam ! Bechara ! https://t.co/p58031pviM — Dr GSV Prasad, MDS (@PainKillerGSV) July 11, 2022

La recette de l’omelette varie selon les continents, les cultures et les familles. Cependant, les éléments de base de la préparation du plat comprennent généralement des œufs, de l’huile, du beurre, du sel et du poivre, des légumes (facultatif) et de la viande (facultatif). Cependant, la nouvelle omelette coco-cola oreo a suscité de vives réactions sur Internet.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.