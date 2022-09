Un vendeur de rue indien fait du chocolat Pakoda, un combo de nourriture bizarre est une vente difficile sur Internet

Les pakodas et le thé chaud sont des combinaisons mortelles qui sont souvent dévorées par la majorité des ménages indiens, en particulier pendant l’hiver et la saison des pluies. Maintenant, un vendeur a expérimenté ses ingrédients traditionnels en ajoutant du chocolat comme garniture. Une vidéo bizarre du processus de fabrication de pakoda du vendeur devient virale sur la vidéo, laissant tous les amateurs de pakoda mal à l’aise. Dans la vidéo qui fait le tour des réseaux sociaux, le vendeur indien s’empare d’un chocolat laitier au lait pour enchaîner avec la spécialité expérimentale. Les pakodas sont préparés en trempant une garniture à base d’épices dans une pâte à base de farine de gramme. En remplaçant les ingrédients de base, le vendeur trempe une barre de chocolat entier dans la pâte liquide. Dans la seconde suivante, la pâte est ensuite frite dans de l’huile chauffée. Une fois les pakodas frits, ils sont sortis et servis aux clients. À la fin, un homme ouvre le pakoda Dairy Milk pour faire étalage du chocolat fondu en le cassant en deux. Il mange ensuite le plat et semble apprécier le plat expérimenté. Regardez la vidéo ci-dessous : Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par RJ Rohan (@radiokarohan)

Une tasse de thé et des pakodas peuvent faire de la journée d’une personne l’un des éléments préférables de la cuisine indienne. Par conséquent, le pakoda au chocolat expérimental a laissé beaucoup de dégoûtés et choqués. Les ingrédients des pakodas traditionnels peuvent varier d’une famille à l’autre et d’une ville à l’autre. Aucune recette ne peut définir les pakodas, mais l’idée d’inclure une garniture au chocolat ne plaît pas aux internautes.

Le clip qui a recueilli des milliers de likes sur l’application de partage de photos a également suscité d’énormes critiques dans la section des commentaires. De nombreux utilisateurs ont demandé “Pourquoi ?”, l’un d’eux a écrit : “Meurtre brutal du chocolat et du plat ‘pakoda’ également.” Un internaute a plaisanté, “Womaniya peut faire n’importe quoi, n’importe quoi”, un autre a ajouté, “Dimag bhi kya frit kar lia (Avez-vous aussi fait frire votre cerveau?” Un autre a plaisanté, “Rip chocolates,” “Ye kon khata hai ye plat de bakwas (Qui mange ce plat absurde), dit un autre.

Pakoda, également connu sous le nom de bhaji/bhajiya est un beignet épicé qui se compose souvent de légumes comme des oignons et des pommes de terre. Ils sont enrobés d’une pâte à base de farine de pois chiche assaisonnée, puis frits pour servir chauds.

