Un vendeur de rue bangladais prépare du chai rose avec des fruits du dragon, mais les internautes ne veulent pas boire une gorgée

Chai est le rendez-vous pour tout le monde dans le pays. Que ce soit avec des pakodas chauds ou une tasse de thé chaud pendant la mousson, les internautes aiment trop leur chai. Cependant, un vendeur au Bangladesh vend un nouveau type de chai, ce qui confond les internautes. Une vidéo, qui devient virale actuellement, montre un vendeur de nourriture de rue faisant du chai aux fruits du dragon. « Waali chai au fruit du dragon rose ! Ye reel aapke liye intéressant depuis le Bangladesh », a lu la légende de la vidéo.

Dans la vidéo, on peut voir le vendeur verser du thé chaud dans un gobelet en verre et ajouter de l’extrait de fruit du dragon dans le thé. Plus loin dans la vidéo, il ajoute une cuillerée de lait concentré dans le thé chaud qui prend ensuite une couleur rosée en raison de la présence de fruit du dragon. Regardez par vous-même :

Depuis sa mise en ligne, la vidéo est devenue virale et a laissé beaucoup de gens stupéfaits. “Kuch intéressant nai bhai..bas humeur kharab kar diya acha khasa dimanche ja raha tha”, a commenté un utilisateur d’Instagram. Une autre personne a écrit: “Kal butter chicken wali chai ki video na daal dena.”

Non seulement le chai, mais un vendeur a également expérimenté les pakodas.

Les pakodas et le thé chaud sont des combinaisons mortelles qui sont souvent dévorées par la majorité des ménages indiens, en particulier pendant l’hiver et la saison des pluies. Un vendeur a expérimenté ses ingrédients traditionnels en ajoutant du chocolat comme garniture. Une vidéo bizarre du processus de fabrication de pakoda du vendeur devient virale sur la vidéo, laissant tous les amateurs de pakoda mal à l’aise. Dans la vidéo qui fait le tour des réseaux sociaux, le vendeur indien s’empare d’un chocolat laitier au lait pour enchaîner avec la spécialité expérimentale. Les pakodas sont préparés en trempant une garniture à base d’épices dans une pâte à base de farine de gramme. En remplaçant les ingrédients de base, le vendeur trempe une barre de chocolat entier dans la pâte liquide.

Dans la seconde suivante, la pâte est ensuite frite dans de l’huile chauffée. Une fois les pakodas frits, ils sont sortis et servis aux clients. À la fin, un homme ouvre le pakoda Dairy Milk pour faire étalage du chocolat fondu en le cassant en deux.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici