Un vendeur de pilules contenant du fentanyl est passible de 5,8 millions de dollars pour la mort d’une jeune cliente

LOS ANGELES — En 2019, Brandon McDowell a été contacté par un étudiant en deuxième année d’université qui lui a demandé d’acheter du Percocet, un analgésique sur ordonnance.

Ce que la jeune femme de 20 ans lui a vendu, ce sont des pilules contrefaites contenant du fentanyl, un opioïde synthétique mortel qui peut être mortel à une dose aussi faible que 2 milligrammes. Quelques heures plus tard, Alexandra Capelouto, 20 ans également, était morte dans sa maison de Temecula, en Californie.

Il s’agit d’un scénario de plus en plus courant, car les surdoses de fentanyl sont devenues une principale cause de décès pour les mineurs au cours des cinq dernières années, avec plus de 74 000 personnes aux États-Unis, un homme meurt d’un opioïde synthétique en 2023, selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies des États-Unis.

McDowell est derrière les barreaux depuis 2022 pour possession de fentanyl. Mais les Capelouto ont désormais obtenu un jugement supplémentaire de 5,8 millions de dollars contre lui pour la mort de leur fille.

« Nous avons gagné la bataille, mais pas la guerre », a déclaré Matt Capelouto, le père d’Alexandra. « Nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir pour que les trafiquants de drogue soient tenus responsables des décès. »

Baruch Cohen, l’avocat des Capeloutos, a déclaré que c’était la première fois qu’un trafiquant de drogue était tenu civilement responsable de la mort de quelqu’un, à sa connaissance.

« Nous espérons que ce jugement fera l’effet d’une bombe à retardement dans le monde entier, pour ainsi dire », a déclaré Cohen. « Parce que s’il empêche une nouvelle affaire de drogue de se conclure, lorsque le trafiquant de drogue (…) se rend compte qu’en plus de la peine de prison, il est passible de millions de dollars de dommages et intérêts, peut-être y réfléchira-t-il à deux fois. »

McDowell, aujourd’hui âgé de 25 ans, a plaidé coupable pour la première fois devant un tribunal fédéral de Californie en 2022 pour possession dans l’intention de distribuer du fentanyl, une accusation passible d’une peine minimale de 20 ans si elle est liée à un décès ou à des blessures graves et reconnue coupable par un jury. McDowell a été condamné à neuf ans de prison.

Le père d’Alexandra, Matt Capelouto, a estimé que cela ne suffisait pas. Lui et sa femme, qui a également reçu un diagnostic de cancer du sein de stade 4 cette année-là et qui lutte contre cette maladie depuis, ont décidé de poursuivre McDowell pour homicide involontaire.

« Pour avoir ôté la vie à quelqu’un, ce n’était pas une peine juste », a-t-il déclaré. « J’allais faire tout ce qui était en mon pouvoir pour que justice soit faite. »

Alors que McDowell se déclarait en faillite, les Capelouto obtinrent un jugement d’environ 5 millions de dollars contre lui. La Cour supérieure du comté de Riverside a jugé qu’il avait vendu des stupéfiants nocifs avec une intention « délibérée et malveillante » qui avait conduit à la mort d’Alexandra Capelouto. Quelques mois plus tard, les Capelouto déposèrent une autre plainte auprès du tribunal fédéral des faillites pour s’assurer que McDowell ne puisse pas échapper à sa dette en cas de faillite.

« La faillite est destinée aux débiteurs honnêtes, pas aux débiteurs criminels malhonnêtes », a déclaré Cohen. « Ce jugement le hantera le reste de sa vie, et lorsqu’il gagnera de l’argent, nous le saisirons. Lorsqu’il achètera un bien immobilier, nous y mettrons un privilège. »

Le juge Mark Houle a statué en faveur des Capeloutos, ordonnant un jugement de 5,8 millions de dollars contre Brandon McDowell, qui comprend un an et demi d’intérêts en plus des 5 millions de dollars initiaux.

Depuis la mort de sa fille, Matt Capelouto a fondé l’association Stop Drug Homicide pour défendre les familles et faire pression en faveur de nouvelles lois visant à tenir les trafiquants de drogue responsables de leurs actes. L’une d’entre elles est la loi Alexandra, qui exigerait qu’un avertissement officiel soit adressé à toute personne condamnée pour trafic de drogue afin de l’informer des dangers du trafic de drogue et qu’elle pourrait être accusée de meurtre si elle distribue des drogues entraînant la mort d’une personne.

En Californie, il peut être difficile pour les procureurs d’accuser les trafiquants de drogue du décès d’une personne, car ils doivent prouver que le trafiquant savait que la drogue pouvait causer la mort, a déclaré Capelouto. Le fait d’avoir un avertissement au casier judiciaire pour les trafiquants qui ont été reconnus coupables d’un crime lié à la drogue pourrait être utilisé comme preuve dans de futures affaires si quelqu’un décède à cause de la drogue qu’ils ont vendue. La loi Alexandra est incluse dans la proposition 36, une loi sur la protection des données. Mesure de vote visant à lutter contre la criminalité sur laquelle les Californiens voteront en novembre.

Capelouto fait également partie d’un groupe de 60 familles poursuivant Snapchat pour ses rôle dans la distribution de stupéfiants mortelsAlexandra Capelouto et Brandon McDowell avaient communiqué via Snapchat lorsqu’elle lui avait acheté des pilules.

Justin McDowell, le père de Brandon, a déclaré qu’il était injuste que son fils assume toute la responsabilité. Il a déclaré que son fils était aux prises avec la toxicomanie et avait été en cure de désintoxication, et qu’il ne vivait pas avec lui à l’époque parce qu’il avait des enfants plus jeunes.

« Mon fils n’est pas du tout un trafiquant de drogue. Ils étaient tous les deux consommateurs. Ils étaient tous les deux accros », a-t-il déclaré. « C’était un gamin stupide de 20 ans. »

Justin McDowell a déclaré qu’il avait l’impression que les Capelouto cherchaient à se venger par le biais de leurs poursuites judiciaires, et qu’il n’avait ni l’argent ni les ressources nécessaires pour défendre son fils devant les tribunaux. Brandon McDowell était détenu à la prison fédérale de San Pedro pendant le procès et n’avait pas d’avocat pour se défendre devant le tribunal civil ou le tribunal des faillites.

« Je trouve ça triste, ça ne devrait pas être permis », a déclaré Justin McDowell. « Nous allons attendre qu’il sorte de prison, le serrer dans nos bras et trouver comment gérer la situation… ce gamin ne gagnera jamais 5,8 millions de dollars de sa vie. »

Matt Capelouto a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve que sa fille souffrait d’une dépendance à la drogue, et que la dépendance de Brandon McDowell ne l’absout pas de sa responsabilité dans sa mort.

« Lorsque vous passez du statut de consommateur de drogue à celui de trafiquant de drogue, vous franchissez la ligne entre le besoin d’aide et le besoin de rendre des comptes », a-t-il déclaré.