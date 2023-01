Un vélo électrique inspiré des transformateurs qui se replie pour tenir sous votre bureau

Ce vélo électrique est-il plus qu’il n’y paraît? Il y a peu de risques de confondre le Tatamel avec un robot déguisé, mais ce n’est pas souvent que vous voyez un vélo électrique qui peut se plier comme un Transformer à la taille d’une valise et se glisser sous un bureau. Au CES 2023, c’est exactement ce que la société japonaise Icoma a montré avec le Tatamel.

Niché vers l’arrière d’un espace événementiel CES cette semaine, Icoma a montré un modèle stationnaire du Tatamel exposé – malheureusement, je ne pouvais pas faire le tour. Mais les panneaux latéraux en bois ont immédiatement attiré l’attention, un ingénieur démontrant sa nature pliable. Roues rentrées sur le côté alors que les guidons se dégondaient et se repliaient.



Je ne devrais pas être surpris. Les fondateurs, Takamitsu Ikoma et Takuma Ogata, travaillaient chez Takara Tomy, la société qui produit des figurines Transformers au Japon.

Le Tatamel est plus qu’un véhicule électrique du dernier kilomètre. Sa batterie électrique peut être utilisée pour charger des appareils, ce qui peut être pratique en cas d’urgence. Les panneaux latéraux interchangeables peuvent également donner une touche de personnalité. Les panneaux peuvent être en bois, en métal ou solaires. Ogata a déclaré que la conception est intentionnellement simple, donc à peu près n’importe quel panneau carré peut être apposé. Sur le salon, Icoma avait un écran LCD comme l’un des panneaux. Ogata a déclaré que les panneaux latéraux peuvent également se soulever pour servir de bureau de fortune.

Les véhicules du dernier kilomètre ont connu des impulsions de popularité au fil des ans, mais n’ont pas réussi à attirer le grand public. La société de planches à roulettes électriques Boosted est devenue le véhicule incontournable du dernier kilomètre pour influenceurs et types de la Silicon Valley avant de fermer en 2020. Onewheel, une planche électrique monoroue, refuse de rappeler ses planches même si la Consumer Product Safety Commission des États-Unis exhorte les gens à ne pas l’utiliser. L’entreprise de location de scooters électriques Bird, autrefois une licorne de la Silicon Valley, a vu son cours s’effondrer l’an dernier, se négociant bien en dessous d’un dollar. L’industrie du vélo électrique pourrait être plus résistante aux tendances passées de la micromobilité, car le Le marché devrait atteindre 52 milliards de dollars d’ici 2030selon Spherical Insights.

Le Tatamel, lancé ce printemps au Japon, coûtera l’équivalent de 4 000 $. Ogata a déclaré qu’il était prévu de l’amener à l’étranger, mais aucun délai n’a été donné. Le moteur sera l’équivalent de 50cc avec une vitesse de pointe de 25 mph. Un chiffre de couple n’a pas été donné, mais Ogata a dit qu’il serait fort. Le Tatamel est idéal pour les poids de 220 livres ou moins.