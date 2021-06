Un véhicule éolien peut-il dépasser le vent ? Un physicien et un youtubeur parient 10 000 $ dessus

Neil deGrasse Tyson est l’un des témoins signataires de ce qui pourrait être le plus grand pari scientifique de la décennie. Le pari de 10 000 $ (7 40 443 Rs) est lancé si un véhicule éolien peut dépasser le vent lui-même. D’un côté, Derek Muller, qui dirige la célèbre chaîne scientifique Veritasium sur Youtube, et de l’autre, Alexander Kusenko, physicien à l’Université de Californie à Los Angeles, dont les travaux de recherche sont bien référencés. Pour Kusenko, l’affirmation semble tout à fait fausse. « Grâce aux lois de la physique, je ne risque rien », a-t-il déclaré à Vice. Cependant, selon Muller, le véhicule éolien Blackbird, sur lequel il s’est également essayé, a en fait été 2,8 fois plus rapide que la vitesse du vent.

Le 29 mai, Muller a mis en ligne une vidéo sur sa chaîne, dans laquelle il expérimente Blackbird, une voiture éolienne qui a établi des records pour dépasser le vent tout en descendant. Il est totalement convaincu que l’affirmation de l’ingénieur Blackbird Rick Cavallaro est vraie. Quand Kusenko a vu le vidéo, il a écrit à Muller en mentionnant que l’explication physique était fausse. Le duo scientifique, qui se connaissait auparavant, en a débattu et finalement, lorsque Muller a invité Kusenko pour un pari de 10 000 $, il a immédiatement accepté. Tous deux sont convaincus qu’ils vont gagner.

La charge de la preuve repose sur l’épaule de Muller. Selon l’accord, si Muller est capable de démontrer avec succès « un véhicule modèle avec le même principe de fonctionnement que le Blackbird », il gagne.

Selon Kusenko, ce qui s’est passé dans la vidéo est déformé. Le mouvement plus rapide que le vent, affirme-t-il, est dû à la variation de la vitesse du vent. Par exemple, la vitesse capturée par le véhicule dans une vitesse de vent plus élevée est maintenue pendant un certain temps, même lorsque la vitesse du vent diminue et que c’est dans cet intervalle d’intervalle, la vitesse de la voiture est plus rapide que le vent. Il ajoute que la voiture doit décélérer et rattrapera bientôt la vitesse du vent plus lente. Cependant, Muller est convaincu que ce n’était pas le cas et que la voiture pouvait effectivement accélérer même à une vitesse supérieure à celle du vent.

Cependant, les deux légendes s’accordent à dire que celui qui remporte le pari, le pari profitera à la science et, en tant que praticiens de la méthode scientifique, à tous les deux.

