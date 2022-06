Un véhicule électrique chinois plonge de 3 étages à Shanghai, 2 personnes tuées

PÉKIN –

Deux personnes impliquées dans des tests pour la marque de voitures électriques NIO sont décédées lorsqu’un de ses véhicules est tombé de trois étages d’un parking à Shanghai, a annoncé vendredi la société.

L’accident de jeudi faisait l’objet d’une enquête mais semblait être un accident et “non causé par le véhicule”, a indiqué la société dans un communiqué. Il a déclaré que les employés décédés étaient des “testeurs de cabine numériques”, l’un de NIO et l’autre d’un partenaire.

Le véhicule est tombé du troisième étage d’un parking adjacent au bâtiment du port d’innovation de Shanghai, a indiqué la société.

Des photos dans les médias chinois montraient le véhicule couché sur le côté avec son toit effondré, entouré de verre brisé et de secouristes.

NIO Inc., fondée en 2014, est un hybride sino-occidental avec des bases à Shanghai, à Londres et dans la Silicon Valley et la marque chinoise à prix premium la plus importante dans une industrie des véhicules électriques encombrée avec des dizaines de concurrents. Ses premiers investisseurs comprenaient les géants chinois de la technologie Tencent, Baidu et Lenovo.

L’entreprise propose un service qui permet aux propriétaires d’échanger les batteries épuisées au lieu de les recharger. Il a mis en place 143 stations d’échange de batteries dans des villes comme Pékin et Shanghai.