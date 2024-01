Un véhicule Bradley de construction américaine illumine un char russe en Ukraine dans une vidéo dramatique

Nouvelles





Prend ça!

De nouvelles images de drones palpitantes montrent le moment où les forces ukrainiennes au volant d’un véhicule de combat Bradley de construction américaine font exploser un char russe de haute technologie.

Une vidéo publiée par la 47e brigade mécanisée de Kiev montre le véhicule fourni par les États-Unis en train de marteler un char blindé russe T-90 à bout portant dans la ville de Stepove à Donetsk – la salve désactivant la cible, selon un rapport du journal britannique Telegraph jeudi.

Après que les canons du Bradley aient neutralisé le char, un drone armé s’est déplacé pour le tuer, selon le rapport.

L’équipage du char russe lourd a survécu au barrage initial, mais deux ont été tués après avoir fui l’épave et un troisième a été capturé, a rapporté le média.

« Ce T-90M a reçu plus de 20 obus de 20 mm sur son blindage frontal, et un [first-person view drone] et tout l’équipage a survécu », a déclaré au Telegraph Rob Lee, chercheur principal au Foreign Policy Research Institute.

Des images de drone montrent un char russe T-90 sous le feu d’un véhicule de combat Bradley de construction américaine en Ukraine. OSINTtechnique via X

Le char russe T-90 manœuvre et est touché à plusieurs reprises alors qu’il tente de s’éloigner. OSINTtechnique via X

Le char russe est désactivé et un drone militaire armé intervient pour achever le char de haute technologie. OSINTtechnique via X

“Un [infantry fighting vehicle] ou [armored personnel carrier] n’aurait pas eu autant de chance », a ajouté Lee.

Le T-90, l’un des chars russes les plus efficaces, a connu des difficultés pendant la guerre en Ukraine, avec au moins 27 véhicules blindés mis hors de combat ou capturés à ce jour.

Cela s’explique en grande partie par le fait que le Kremlin a favorisé les véhicules militaires dotés de plus de munitions et de maniabilité – et de moins de blindages de protection, a déclaré Hamish de Bretton-Gordon, ancien commandant de char de l’armée britannique.

« Cela montre à quel point les chars russes sont vulnérables, car la protection vient en troisième position après la puissance de feu et la mobilité », a déclaré de Bretton-Gordon au Telegraph.

Les forces ukrainiennes utilisent un véhicule de combat Bradley fourni par les États-Unis lors d’une patrouille pendant la guerre Ukraine-Russie. Anadolu via Getty Images

Le char russe T-90 n’est plus qu’une épave carbonisée. L’équipage a survécu, mais deux ont été tués et un troisième capturé. REUTERS

“Ils sont peut-être en train de remettre suffisamment de chars sur les rails, mais ils ne parviennent tout simplement pas à réunir des équipages entraînés, ce qui s’avère un réel problème pour la Russie”, a-t-il ajouté.

Au total, la Russie a perdu 6 147 chars depuis le début de la guerre, selon les autorités ukrainiennes.

Les États-Unis ont envoyé 190 véhicules de combat Bradley en Ukraine depuis l’invasion russe en février 2022, et ils ont reçu des critiques élogieuses de la part des forces de Kiev sur le terrain.

“Ça leur fait peur”, dit l’Ukrainien Serhiy Gavryliuk a déclaré à “60 Minutes” de CBS News en septembre. “Quand nous entendons leur radio et qu’ils entendent que Bradley arrive, ils commencent à s’enfuir.”

Le lundi, CNN a rapporté que les véhicules fournis par les États-Unis avaient aidé les forces ukrainiennes à repousser les attaques russes près de la ville d’Avdiivka, également dans la région de Donetsk, dans l’est de l’Ukraine.

“Je doute que nous vous parlions lors de cette interview si nous n’avions pas les Bradley”, a déclaré un membre de l’équipage ukrainien. “Très probablement, le flanc nord aurait déjà été perdu sans les Bradley.”

Actuellement, l’aide américaine à l’Ukraine reste au point mort pendant que les législateurs de Washington DC négocient un programme de dépenses supplémentaires, que l’administration Biden a demandé d’inclure 61,4 milliards de dollars de nouvelle aide pour Kiev.

Reportages supplémentaires de Caitlin Doornbos et Samuel Chamberlain











