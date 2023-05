Un végétalien australien envoie une note désagréable à son voisin pour avoir organisé un barbecue

Un végétalien australien en a assez des méthodes de cuisson de la viande de son voisin, écrivant une lettre cinglante à la maison voisine après que l’odeur d’un barbecue dans le jardin ait apparemment rendu le végétalien malade.

« Ça suffit », a lu une lettre de la végétalienne, qui s’est identifiée comme Sarah, à son voisin qui organise un barbecue dans la lettre, qui a été partagée avec la page Facebook « Hey Perth ».

La lettre est arrivée après que la voisine de Sarah, identifiée comme étant Kylie, ait organisé un barbecue dans la cour avec des amis pour célébrer le couronnement du roi Charles III. L’odeur de viande a apparemment exaspéré Sarah, qui avait précédemment écrit une lettre à Kylie lui demandant de fermer la fenêtre de sa cuisine pendant la cuisson de la viande pour le dîner.

LA VÉGÉTALIENNE AUSTRALIENNE TRAÎNE DES VOISINS AU TRIBUNAL PARCE QU’ELLE N’AIME PAS L’ODEUR DU POISSON AU BARBECUE

« Bonjour voisin, pourriez-vous s’il vous plaît fermer votre fenêtre latérale lorsque vous cuisinez s’il vous plaît. Ma famille est végétalienne (nous ne mangeons que des aliments à base de plantes) et l’odeur de la viande que vous cuisinez nous rend malades et bouleversés. Nous apprécierions votre compréhension », lit-on la première lettre envoyée par Sarah à Kylie.

Cependant, Kylie a choisi de ne pas tenir compte de la demande et a organisé un barbecue, ce qui a incité Sarah à avertir qu’il s’agissait du « dernier avertissement » qu’elle donnerait tout en menaçant de dénoncer son voisin pour avoir cuisiné de la viande si près de sa famille.

« Bonjour Kylie, tu m’enlèves le mickey et tu as été carrément impolie », lit-on dans la lettre. « J’ai fait part de mes inquiétudes concernant l’odeur de viande qui rendait ma famille malade et bouleversée et vous allez faire un barbecue samedi soir, invitant beaucoup de gens et vous saviez que cela affecterait ma famille et moi. »

PROTESTATION DE BARBECUE PRÈS DE LA MAISON DE VEGAN QUI S’EST PLAINTE DES VOISINS GRILLANT DU POISSON EN CONSERVE SUR DES MENACES LÉGALES

Sarah a ensuite noté que Kylie avait partagé sa dernière lettre sur les réseaux sociauxmenaçant de renverser les rôles et de lui faire la même chose.

« S’il vous plaît, arrêtez les barbecues et gardez cette fenêtre fermée lorsque vous cuisinez, sinon je vais vous signaler et aller sur les réseaux sociaux », indique la lettre.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le différend n’est pas la première fois qu’un Australien amateur de barbecue se heurte à son voisin végétalien, quatre ans après qu’un argument similaire a fait son chemin devant la plus haute cour de Perth. L’affaire a finalement été rejetée par la Cour suprême d’Australie-Occidentale, mais pas avant que les manifestants n’organisent un énorme barbecue juste devant la maison du végétalien en colère.