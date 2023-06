Un veau orque repéré dans une cosse en voie de disparition près de l’île de Vancouver

Un bébé orque est apparemment né d’une population d’épaulards en voie de disparition dans le nord-ouest du Pacifique, ont rapporté des scientifiques.

Le Center for Whale Research a annoncé le bébé orque vendredi sur Facebook, affirmant que l’organisation avait reçu des photos montrant ce qui semble être un nouveau baleineau dans le pod L, une partie de la population connue sous le nom d’orques résidentes du sud, près de Tofino, en Colombie-Britannique.

Le bébé semble avoir plus de trois semaines et serait le premier nouveau-né dans le groupe depuis la naissance de L125 en 2021.

Les chercheurs du centre devront mener des rencontres sur l’eau avec le groupe pour déterminer la mère du veau, évaluer la santé du bébé et lui attribuer une désignation alphanumérique.

« Nous espérons voir ce veau dans notre zone d’étude très bientôt ! » dit le groupe.

« Nous sommes toujours plutôt optimistes avec ces nouveaux bébés, car le taux de mortalité au cours de la première année est assez élevé », a déclaré Michael Weiss, directeur de recherche au Center for Whale Research, au Seattle Times. « Mais nous avons bon espoir – c’est bien d’avoir un autre enfant du pod L. »

Les résidents du sud luttent pour survivre à de multiples menaces, notamment le manque de saumon quinnat adéquat dans leur aire de recherche de nourriture, la pollution et le bruit sous-marin qui rend la chasse plus difficile pour eux.

S’il est confirmé, le nouveau veau porterait le nombre total de résidents du sud à 74.

C’est l’un des plus bas dénombrements de population depuis 1974, lorsque 71 orques ont été dénombrés à la suite d’une pêche de capture vivante dans les années 1960, selon la National Oceanic and Atmospheric Administration.

La population a culminé à 98 en 1995, mais a diminué à 80 baleines en 2001.

Les résidents du sud vivent dans des familles matriarcales divisées en trois groupes, désignés J, K et L. Ils restent généralement le long des îles côtières occidentales de la Colombie-Britannique et de Washington dans la mer des Salish et le long de la côte de l’Oregon.

En tant que prédateurs au sommet, ils occupent un rôle important dans l’écosystème au sommet de la chaîne alimentaire.





Les résidents du sud ont été répertoriés comme étant en voie de disparition en vertu de la loi sur les espèces en voie de disparition en 2005, et un plan de rétablissement a été achevé en 2008.

En 2015, ils étaient l’une des « espèces sous les projecteurs » de la NOAA, un effort pour sensibiliser et sauver « les espèces marines les plus menacées ».

En 2021, le National Marine Fisheries Service a élargi l’habitat essentiel du résident du sud de la frontière canadienne jusqu’à Point Sur, en Californie, ajoutant environ 41 000 kilomètres carrés de zones d’alimentation, d’embouchures de rivières et de voies migratoires.