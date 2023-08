Un veau de morse qui a reçu un traitement «câlin 24 heures sur 24» après la mort d’un sauvetage en Alaska

Un jeune morse trouvé à quelques kilomètres de l’océan sur le versant nord de l’Alaska la semaine dernière et qui a reçu des câlins dans le cadre de ses soins après avoir été secouru est décédé vendredi.

« Bien que souvent gratifiant, le sauvetage de la faune est par nature imprévisible et s’accompagne d’un risque de grande perte. Pour ceux qui consacrent leur vie aux soins des animaux, c’est la partie la plus difficile du travail », a déclaré l’Alaska SeaLife Center, le centre de recherche à but non lucratif et aquarium public qui s’occupait de lui, a déclaré dans un communiqué en ligne.

Un bébé morse du Pacifique repose sa tête sur les genoux d’un membre du personnel du Wildlife Response Program à Seward, en Alaska, le 1er août. (Kaiti Grant/Alaska SeaLife Center/Associated Press)

Le veau de morse du Pacifique, pris en charge par le centre le 1er août après avoir été retrouvé par des travailleurs du champ pétrolifère un jour plus tôt, était aux prises avec un certain nombre de problèmes de santé, tels que la malabsorption des nutriments. La veille de sa mort, il a fait face à d’autres complications, telles que l’hypoglycémie et des problèmes gastro-intestinaux, a indiqué le centre.

« Bien que nos équipes de soins aux animaux aient travaillé sans relâche pour fournir des soins intensifs 24 heures sur 24, sans jamais le quitter, le veau a finalement succombé à son état », a déclaré le centre. Une nécropsie est prévue.

Le bébé à la peau brune et ridée aurait environ un mois. Le centre a déclaré la semaine dernière que dans un effort pour imiter les soins quasi constants qu’un veau recevrait de sa mère, le morse recevait des « câlins 24 heures sur 24 » pour le garder calme et l’aider dans son développement. Le centre a décrit les câlins comme un personnel qualifié donnant au morse « la possibilité d’avoir un corps chaud contre lequel s’appuyer, dont il profite presque constamment ».

Les membres du personnel donnent du lait maternisé à un morse qui est arrivé en tant que patient à Seward le 1er août. (Kaiti Grant/Alaska SeaLife Center/Associated Press)

L’aire de répartition du morse du Pacifique comprend le nord des mers de Béring et de Chukchi, mais les morses sont parfois observés dans des régions comme la mer de Beaufort au nord-est, selon le département de la pêche et de la chasse de l’Alaska.

Le veau a été trouvé à environ 6,4 kilomètres à l’intérieur des terres de la mer de Beaufort, dans l’extrême nord de l’Alaska. Une « piste de morse », ou piste, a été vue dans la toundra près d’une route où le morse a été trouvé. Mais on ne sait pas exactement comment il est arrivé là, a déclaré le centre.