Les dauphins sont considérés comme les plus intelligents des créatures marines. Ils ont généralement le haut du corps gris à bleu grisâtre et l’estomac blanc grisâtre à blanc jaunâtre. Récemment, un bébé dauphin a pris d’assaut Internet en raison de sa coloration inhabituelle. Le rare veau de dauphin entièrement blanc capturé dans les eaux de Clearwater Basin Marina en Floride a créé un buzz en ligne.

Caitlin Mackey a repéré le très rare bébé dauphin blanc nageant avec deux autres dauphins – un adulte et un petit le long de la côte de la Floride aux États-Unis. Elle a filmé les dauphins et a partagé la vidéo sur Instagram et l’a légendée: «Rare bébé dauphin albinos! Moment incroyable capturé de notre faune locale!

La coloration entièrement blanche de l’animal marin serait due à l’albinisme, un trouble qui entraîne une perte de pigments. La National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) déclare que l’on ne sait pas grand-chose sur ces dauphins en raison de leur extrême rareté, tout ce que l’on sait de cette maladie génétique provient de l’homme.

Le trouble est caractérisé par une peau et des cheveux blancs ou clairs en raison du manque de pigments de mélanine dans le corps. En outre, ils ont suggéré que la plupart des formes d’albinisme sont dues à l’hérédité biologique de gènes génétiquement récessifs qui sont transmis des deux parents à un individu.

Le département a également révélé que certains dauphins qui sont appelés dauphins «roses» en raison de leur couleur sont également considérés comme albinos. 14 observations enregistrées de grands dauphins albinos depuis 1962 dans le monde.

La NOAA déclare que ce n’est pas la première fois qu’un dauphin entièrement blanc brise Internet. Plusieurs observations ont été documentées dans différentes régions telles que le golfe du Mexique, la Nouvelle-Orléans et le Texas bien que leur nombre reste faible. En 2007, un de ces dauphins capturé au lac Calcasieu dans le sud-ouest de la Louisiane est devenu une sensation sur Internet en raison de son extrême rareté. La rareté de l’albinisme chez les animaux marins attrape la fascination humaine.

